Nashik News: शहरातील अडीच लाख थकबाकीदारांना नोटिसा; वसुलीसाठी विविध कर विभागाची मोहीम

Nashik News: केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याचा इशारा दिल्यानंतर विविध कर विभागाने दिवाळीचा फिव्हर कमी होत असतानाच ४७० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गत दोन लाख ३७ हजार ८८५ थकबाकीदारांना नोटिसा बजावताना पंधरा दिवसांत घरपट्टी थकबाकीची रक्कम अदा करण्याचा इशारा दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटी, घरपट्टी, पाणीपट्टी व नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणारे विकास शुल्क हे उत्पन्नाचे साधने आहेत. (Notices to two and half lakh defaulters in city nashik news)

परंतु जीएसटी वगळता अन्य उत्पन्नाचे स्रोत बळकट नाही. अर्थात उद्दिष्ट निर्धारित करूनही अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता येत नाही. नाशिक महापालिकेत पाणीपट्टीची वसुली असून नसल्यासारखी आहे.

पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा वार्षिक खर्चदेखील वसूल होत नाही. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात २२५ कोटी रुपये घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट आहे, तर पाणीपट्टीचे ७५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. परंतु अपेक्षित उद्दिष्ट अद्यापही गाठता आलेले नाही. त्यात आता केंद्र व राज्य शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगासाठी अट टाकली आहे. त्यात उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधताना घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली शंभर टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

उद्दिष्टपूर्तीसाठी दोन लाख ३७ हजार ८८५ थकबाकीदारांना वसुलीच्या अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या. पंचवटी विभागात सर्वाधिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पंचवटीत सर्वाधिक ५९ हजार ९६१ मिळकतधारकांकडे १२६.१५ कोटींची थकबाकी आहे. सिडकोत ५५ हजार ८३ मिळकतधारकांकडे ६९.५० कोटी, तर पूर्व विभागात ४१ हजार ७५४ मिळकतधारकांकडे १०३.९५ कोटी रुपये थकीत आहे.

नाशिक रोड विभागात ३६ हजार ७४५ मिळकतधारकांकडे ८७.१३ कोटी रुपये, तर सातपूर विभागात ३० हजार ५७३ मिळकतधारकांकडे ४०.३० कोटी रुपये थकीत आहेत. पश्चिम विभागात १३ हजार ७६९ मिळकतधारकांकडे ५०.२८ कोटींची थकबाकी आहे. थकबाकी भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत असून, मुदतीत थकबाकी न भरणाऱ्यांच्या मिळकतींवर जप्तीची कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

विभागनिहाय बजावलेल्या नोटिसा व थकबाकीची रक्कम

विभाग नोटिसा बजावलेल्यांची संख्या एकूण मागणी (कोटी)

सातपूर ३०,५७३ ३९.६८

पश्चिम १३,७६९ ४९.८५

पूर्व ४१,७५४ १०२.२८

पंचवटी ५९,९६१ १२४.११

सिडको ५५,०८३ ६८.५६

नाशिक रोड ३६,७४५ ८५.८६

एकूण २,३७,८८५ ४७०.३७