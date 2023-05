Nashik News: राज्यात ओबीसी विकास महामंडळाकडून थकबाकीदारांच्या 50 टक्के व्याजात माफी

By

Nashik News : ओबीसी महामंडळाच्या थकीत कर्ज प्रकरणात संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थीस थकीत व्याज रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याबाबतची एकरकमी परतावा योजना राबविण्यात येत आहे.

त्यानुसार महामंडळाच्या थकबाकीदार लाभार्थींनी सदर योजनेचा लाभ घेऊन कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन ओबीसी महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे. (OBC Development Corporation waives off 50 percent interest of arrears in state Nashik News)

राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत विविध कर्ज योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींना स्वयंरोजगाराकरिता अल्प व्याजदराने कर्ज वितरित करण्यात आलेले आहे.

लाभार्थींना कर्ज परतफेडीसाठी विहित मुदत देण्यात येते. विहित मुदत संपून गेली असताना देखील बऱ्याच लाभार्थींनी महामंडळाकडे शिल्लक रकमेची परतफेड अद्याप केलेली नाही. तसेच थकीत कर्जवसुलीसाठी सर्व वैधानिक प्रयत्न महामंडळाकडून सुरू आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यासाठी महामंडळाच्या थकीत लाभार्थीसाठी संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थीस थकीत व्याज रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याची सुधारित एकरकमी परतावा योजना नव्याने राबविण्यात येत आहे.

या योजनेचा (एकरकमी परतावा) लाभ घेऊन सर्व संबंधित लाभार्थींनी थकीत मुद्दल व व्याज रक्कम एकरकमी भरणा करून कर्ज खाते बंद करून कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन ओबीसी महामंडळाकडून करण्यात आले आहे.