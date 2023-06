Nashik Crime: बसमधून वृद्ध महिलेचा साडेपाच लाखाचा ऐवज लंपास

Nashik Crime : नाशिक ते मालेगाव बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या वृद्ध महिलेचे सुमारे साडेपाच लाखाचे दागिने चौघा अनोळखी महिलांनी बॅगेतून लंपास करण्याचा प्रकार घडला आहे. (old woman robbed of Rs five half lakh in bus at malegaon Nashik Crime)

शहरातील कॅम्प भागातील अलका भरत आहिरे (वय ६०, रा. ज्ञानेश्‍वरनगर, कॅम्प) या नाशिकहून मालेगाव येथे एसटी बसने येत असताना महामार्गावर सौंदाणे ते गिरणा पुलादरम्यान बसमधील चौघा अनोळखी महिलांनी त्यांच्या बॅगेतून ५ तोळे वजनाचा १ लाख रुपये किमतीचा सोन्याचा हार,

४ तोळे वजनाच्या ८० हजाराच्या सोन्याच्या बांगड्या, ६० हजाराची सोन्याची अंगठी, २० हजार रुपये किमतीची पोत, चैन, सोन्याचे ब्रेसलेट, चांदीच्या साखळ्या, सोन्याचे कानातील खडे, सोन्याच्या बाळ्या, चांदीचे कडे व सव्वा दोन लाख रुपये रोख असा सुमारे पाच लाख ६० हजार ८०० रुपयांचा ऐवज चोरुन नेला.

श्रीमती आहिरे यांच्या तक्रारीवरून किल्ला पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ५ जूनला भडगाव ते नाशिक प्रवास करणाऱ्या श्री. कोतकर दांपत्याच्या पिशवीतून सव्वा दोन लाख रुपयांचे दागिने लंपास करण्याचा प्रकार घडला होता.

या प्रकरणी आयेशानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. मोबाईल व सोने चोरीचे प्रकार वाढले आहेत.