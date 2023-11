नाशिक : जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी ‘जायकवाडी’ला जाण्याची चिन्हे निर्माण झालेली असताना ओझरखेड कालव्याखालच्या भागातील शेतकऱ्यांना अजून पहिले आवर्तनही मिळालेले नाही.

ओझरखेड कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी तत्काळ आवर्तन मिळावे, यासाठी पाणीवापर संस्था व लाभधारक शेतकऱ्यांनी पालखेड पाटबंधारे कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडला.

मंगळवारी (ता. २१) पाटबंधारे विभागाच्या लेखी आश्वासनानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. (On hunger strike for revitalization of Ozarkhed canal Palkhed Irrigation of water utility organizations stayed outside office Nashik)

निफाड तालुक्यातील वाहेगाव साळ, वाकी, वाळकेवाडी, पिंपळद, टाकळी (विंचूर), कोटमगाव, खळक माळेगाव या गावातील शेतकऱ्यांना पहिल्या आवर्तनाची प्रतीक्षा आहे.

त्यासाठी त्यांनी नाशिकमधील पालखेड पाटबंधारे कार्यालयाबाहेर दिवसभर ठिय्या मांडला; पण शासन निर्णयानुसार कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असल्याने आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली नसल्याने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेता येत नसल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले.

मंगळवारी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार होती; पण राज्यपाल दौऱ्यामुळे ती रद्द झाली. त्यामुळे लवकरच कालवा सल्लागार समितीची बैठक होऊन पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. एस. भागवत यांनी दिल्यावर शेतकऱ्यांनी उपोषण स्थगित केले.