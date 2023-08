Nashik News : अधिक मासाची समाप्ती; रामतीर्थावर स्नानासाठी लोटली गर्दी

Nashik News : अधिक मासाच्या समाप्तीनिमित्त बुधवारी (ता. १६) रामतीर्थावर स्नानासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. याशिवाय विविध मंदिरात दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या.

अधिक श्रावण मासाची बुधवारी समाप्ती झाली. या महिन्याचे धार्मिक महत्त्व मोठे असल्याने गत महिनाभरात हजारो भाविकांनी रामतीर्थात स्नान करून देवदर्शनास पसंती दिली. (On occasion of end of adhik maas huge crowd to take bath at godavari nashik news)

श्री कपालेश्‍वर, श्री काळाराम, सांडव्यावरील देवी मंदिरासह लहान मोठ्या मंदिरात वाण देण्यासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. सायंकाळी रामतीर्थावर मान्यवरांच्या उपस्थितीत महाआरतीही संपन्न झाली.

आरतीचे पौरोहित्य गंगा गोदावरी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी केले. दरम्यान, नीज श्रावण मासाला गुरुवार (ता. १७) पासून सुरवात होत आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच प्रकारच्या फुलांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे.

स्वातंत्र्य दिनाची सुटीला लागून आलेली पारशी नववर्ष दिनाची सुटीचा लाभ घेत शहरात राज्यासह परराज्यातील भाविक मोठ्या संख्येने दाखल झालले आहेत. त्यामुळे मंगळवारपासून गोदाघाटावर मोठी गर्दी उसळली आहे.

मंगळवारी (ता. १५) तपोवनातील स्वामिनारायण मंदिर, गोदाकाठ आदी ठिकाणी प्रचंड गर्दी उसळली होती. स्वामिनारायण मंदिरासह नदीकिनारी तरुणांकडून सेल्फीचाही आनंद घेण्यात आला.

कामांमुळे खोळंबा

श्रावण महिन्यामुळे रोकडोबा पटांगणाजवळील मुक्तेश्‍वर महादेवाच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळत आहे. भल्या पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत पूजा करण्यासाठी भाविकांची गर्दी होत आहे. मात्र गत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या रस्त्याच्या स्मार्ट कामामुळे वाहनधारकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.