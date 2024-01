Nashik Crime : जुने नाशिक मध्ये देशी कट्ट्यासह एकास अटक

जुने नाशिक : देशी कट्ट्यासह एकास शहर गुन्हे शाखा युनिट १ पथकाने अटक केली. त्याच्याकडून एक पिस्तूल आणि एक जिवंत काडतूस असा ३० हजार ५०० चा ऐवज जप्त करण्यात आला. महम्मद अन्वर सय्यद (२८, रा. नानावली) असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. (One arrested in Old Nashik with gavthi katta Nashik Crime)