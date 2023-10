Nashik Accident News : दुचाकींच्या धडकेत एक ठार; 3 जखमी

By

Nashik Accident News : वणी-कळवण रस्त्यावरील मांदाणे फाट्यानजीक दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन एक ठार तर तीन जखमी झाले. (One killed and 3 injured in accident nashik news)

दशरथ रघुनाथ पवार (वय ५५, रा. गावठा, ता. कळवण) दुचाकीने वणीकडे जात असताना समोरून भरधाव वेगात येणाऱ्या दुचाकी चालकाचे नियंत्रण सुटून त्यांनी पवार यांच्या दुचाकीस जोरदार धडक दिली.

यात पवार ठार झाले. तर समोरील दुचाकीवरील उत्तम सोनवणे (रा. आसखेडा, ता. चांदवड), सीताराम गांगोडे व अंबादास गांगोडे (रा. पिंपळपाडा, ता. दिंडोरी) गंभीर जखमी झाले.

जखमींना वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले.