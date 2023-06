Nashik Accident News : कारच्या धडकेत एक ठार; एक जखमी

Nashik Accident News : वडाळीभोई येथील उड्डाण पुलाजवळ भरधाव जात असलेल्या चारचाकीने दुचाकीस दिलेल्या धडकेत एक ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाला. (One killed and one injured in car accident nashik news)

याप्रकरणी वडनेर भैरव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

देवळा येथील समाधान प्रकाश गांगुर्डे (वय २५) आणि धनंजय संजय गांगुर्डे (वय २७) हे दोघेजण दुचाकीवरून (एमएच ४१ बी १६७६) ने मुंबई आग्रा महामार्गाने नाशिकहून सोग्रसकडे येत होत.

त्यांच्या दुचाकीला भरधाव जात असलेल्या चारचाकी (एमएच १५ जेडी ९८८८) चालकाने जोरदार धडक दिली. या अपघातात धनंजय गांगुर्डे हा गंभीर झाला असता त्याचा उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.