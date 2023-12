Nashik Accident News: पीकअपच्या धडकेत एक जागीच ठार

पेठ : पेठ-नाशिक-पेठ राष्ट्रीय महामार्गवर दिडोंरी तालुक्यातील गोळशी फाट्याजवळ भरधाव पीकअप वाहनाने रस्त्याने जाणाऱ्या एकास गुरुवारी (ता. ७) रात्री नऊच्या सुमारास जोरदार धडक दिली.

या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. (One killed on spot in pickup collision Nashik Accident News)