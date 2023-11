इगतपुरी शहर : तालुक्यातील पिंप्रीसदो येथे सोमवारी (ता. १३) शेतीचे हक्क सोडपत्र करून द्या, या मागणीसाठी कुटुंबातीलच काही लोकांनी संजय देहाडे व सासू मोनाबाई देहाडे यांना घरी मारहाण केली.

संजय देहाडे यांच्या डोक्यावर व पायावर लोंखडी गजाने जबर मारहाण केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. (One killed over farm dispute in Igatpuri Four suspects arrested Nashik Crime)

उल्वला महेंद्र उबाळे, लताबाई बाळू उबाळे, नंदाबाई पटवर्धन उबाळे, पटवर्धन उबाळे यांच्या मुली सुरेखा, सायली, सोनी, महेंद्र उबाळे, पटवर्धन उबाळे, यशवंत उबाळे, प्रथमेश उबाळे, सिद्धार्थ उबाळे यांनी कुऱ्हाडी व लोखंडी गजाने मारहाण केल्याने संजय देहाडे यांचा मृत्यू झाला.

याबबात संजय देहाडे यांच्या पत्नी चित्रा देहाडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी महेंद्र उबाळे, यशवंत उबाळे, बाळू उबाळे, प्रथमेश उबाळे यांना अटक केली आहे.