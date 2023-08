Nashik Crime: हत्यारे बाळगल्याप्रकरणी एकाला एक वर्षाचा कारावास

By

Nashik Crime : हत्यार बाळगल्याप्रकरणी एकाला जिल्हा न्यायालयाने एका वर्षाचा कारावास व १२ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याच्याकडे तलवार व कुकरी आढळून आलाी होती. (One year imprisonment for possession of weapons Nashik Crime)

गणेश बाळासाहेब चांगले (रा. श्रीरंग अपार्टमेंट, हनुमानवाडी, पंचवटी) असे आरोपीचे नाव आहे. सरकारवाडा हद्दीतील एका गुन्ह्यात आराेपी गणेश चांगले याचा पोलीस शोध घेत असताना तो पंचवटीतील असल्याची खबर मिळाली होती.

त्यानुसार पोलिसांनी २ डिसेंबर २०१३ रोजी रात्री पावणे आठ वाजेच्या सुमारास त्यास श्रीरंग अपार्टमेंटमध्ये पकडले. त्यावेळी त्याच्या घराची झडती घेतली असता घरात तलवार व कुकरी पोलिसांच्या हाती लागली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदरील गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक एस.डी. सानप यांनी पंचनामा केला व हवालदार एस.वाय पाठक यानंी तपास करीत न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रतिभा पाटील यांच्यासमोर खटला चालला.

सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता श्रीमती सुनिता चिताळकर यांनी कामकाज पाहिले. परिस्थितीजन्य पुराव्यानुसार न्यायालयाने आरोपी चांगले यास १ वर्षाचा कारावास व १२ हजार रुपये दंड ठोठावला.

पैरवी अधिकारी म्हणून महिला पोलीस पी.पी. गोसावी, व्ही.ए. नागरे यांनी पाठपुरावा केला