Onion Rates Hike: निर्यातीसह देशांतर्गत मागणीमुळे कांद्याचे भाव 1400 रुपयांपर्यंत!

Onion Rates Hike : निर्यातीसह देशांतर्गत कांद्याला चांगली मागणी राहिल्याने स्थानिक बाजारपेठेत बहुतांश ठिकाणी उन्हाळ कांद्याचा क्विंटलचा आज सरासरी भाव चौदाशे रुपयांपर्यंत राहिला. विशेष म्हणजे, शनिवारच्या (ता. १) तुलनेत आवक वाढूनही भावात घसरण झालेली नाही.

बकरी ईदच्या सुटीनंतर पाकिस्तानमधून कांद्याची निर्यात आजपासून सुरु झाली असून मलेशियासाठी पाकिस्तानमधून कंटेनरभर कांद्याच्या भावात २१० डॉलरवरून २५० डॉलरपर्यंत उसळी घेतली. (Onion prices up to Rs 1400 on domestic demand along with exports nashik)

पाकिस्तानमध्ये आज २५ टक्के कांद्याची आवक झाली. त्यामुळे किलोला साडेतीन रुपयांनी भाव वाढले आहेत. येत्या एक ते दोन दिवसांमध्ये पाकिस्तानमधून किती कांदा निर्यात होऊ शकेल याचा अंदाज येईल, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.

त्याचवेळी बांगलादेशमधील बकरी ईदची सुटी संपल्याने आजपासून आयातीसाठी सीमा खुल्या झाल्या आहेत. बांगलादेशसाठी भारतातून पाठवण्यात येत असलेल्या कांद्याच्या कंटेनरचा भाव २५० ते २६० डॉलर राहिला.

दुसरीकडे अधिक टिकाव धरणारा कांदा असल्याने निर्यातदारांचा मध्यप्रदेशपेक्षा कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील कांदा खरेदीकडे राहिला आहे.

दक्षिण भारतातील कांदा ऑगस्टपासून बाजारात येण्यास सुरवात होणार आहे. तोपर्यंत जिल्ह्यातून दक्षिण भारतासह ओडीशा, पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, बिहारसाठी कांदा विक्रीसाठी पाठवण्यात येत आहे.

उन्हाळ कांद्याच्या आजच्या भावाची स्थिती

(आकडे क्विंटलला सरासरी रुपयांमध्ये)

० कोल्हापूर-अकराशे ० कळवण-१ हजार १

० मुंबई-चौदाशे ० संगमनेर-दीड हजार

० पुणे-अकराशे ० चांदवड-तेराशे

० येवला-तेराशे ० लासलगाव-१ हजार ४६०

० नाशिक-१ हजार २५० ० सटाणा-१ हजार २१५

० मुंगसे- एक हजार ४५० ० पिंपळगाव बसवंत-चौदाशे

० सिन्नर-अकराशे ० देवळा-चौदाशे