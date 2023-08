Jal Jeevan Mission : कामे 550 कोटींची, बिले 369 कोटींची; आतापर्यंत 669 योजनांच्या कामांची तपासणी

By

Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनच्या एक हजार २२२ योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी ६६९ योजनांच्या कामांची आतापर्यंत त्रयस्थ संस्थांकडून तपासणी झाली आहे.

काम सुरू असलेल्या निम्म्याहून अधिक योजनांचे कामे ६० टक्क्यांहून अधिक झालेली असताना ठेकेदारांना तपासणी दाखले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. (Only Rs 369 crore were paid for jal jeevan mission work nashik news)

त्यामुळे केलेल्या कामानुसार ठेकेदारांना किमान ५५० कोटी रुपयांची देयके मिळणे अपेक्षित असताना केवळ ३६९ कोटी रुपयांची देयके देण्यात आली आहेत.

प्रत्येक घराला नळाने पाणी मिळावे, या उद्देशाने जलजीवन मिशनची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून केली जात आहेत. त्यात जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने एक हजार २२२ कामांना मंजुरी दिली. त्यातील बहुतांश कामे सध्या सुरू आहेत.

कामांचा दर्जा तपासणी करण्यासाठी जलजीवन मिशनकडून त्रयस्थ संस्थेच्या नेमणुका केल्या आहेत. जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची तपासणी टाटा कन्सल्टन्सी संस्थेकडून केली जाते.

संस्थेने आतापर्यंत ६६९ कामांची तपासणी केली आहे. मात्र, संस्थेकडून वेळेवर कामांची तपासणी करून त्याचा अहवाल ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर केला जात नसल्याचे समोर आले आहे.

काही कामे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊनही अद्याप त्यांची पहिलीच तपासणी केली जात आहे. पहिलीच तपासणी असल्याचे केवळ ३० टक्के तपासणीचा अहवाल दिला जातो. यामुळे ६० टक्के काम करूनही केवळ ३० टक्के कामाचे देयक ठेकेदाराला दिले जात आहे. यामुळे आतापर्यंत योजनांची ६० टक्के देयके ठेकेदारांना देणे गरजेचे होते.

तसेच उर्वरित योजनांची ३० टक्के देयके या दोन्ही बाबींचा विचार करता आतापर्यंत ठेकेदारांना किमान ५५० कोटींची देयके मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ३९६ कोटी रुपये रुपयांची देयके ठेकेदारांना मिळालेली आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.