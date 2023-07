Nashik News : तरुण शिक्षक बेरोजगार; निवृत्त शिक्षक देणार धडे? शिक्षकांच्या विविध संघटनांचा विरोध

Nashik News : राज्य सरकारने निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्त्वावर नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे डी.एड., बी.एड. टीईटी, सीईटी अशा कठीण परीक्षा देऊन बेरोजगार असलेल्या तरुण शिक्षकांतून संताप व्यक्त होत आहे.

विविध शिक्षक संघटनांनी या निर्णायाला तीव्र विरोध केला असून, हा निर्णय मागे घेण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. (Opposition from young teacher to decision to hire retired teachers on contract basis nashik news)

राज्यात जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पात्र तरुणांची पवित्र पोर्टलद्वारे सर्व निकष पूर्ण करून गुणवत्ता यादीनुसार भरती होणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेस न्यायालयीन प्रकरणामुळे विलंब होत आहे. दहा वर्षे भरती प्रक्रिया रखडल्याने डी.एड., बी.एड., टीईटी, सीईटी उत्तीर्ण होऊनही लाखो तरुण बेरोजगार आहेत.

रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी कोकणप्रमाणे कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयास आता शिक्षक संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ यांसह विविध संघटनांनी यास तीव्र विरोध केला आहे. या संघटनांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री यांनाही निवेदन दिले आहे.

"शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. या निर्णयामुळे बेरोजगार तरुणांवर मोठा अन्याय होणार आहे. निवृत्त शिक्षक त्यांच्यापेक्षा कमी वयाच्या मुख्याध्यपाकांच्या हाताखाली काम कसे करणार? निवृत्त शिक्षकांनीच यास विरोध करावा." - अंबादास वाजे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक संघ

"शासनाने केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णायास शिक्षकांचा तीव्र विरोध आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले जाईल." -संजय चव्हाण, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना