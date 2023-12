Nashik News: लोकहितासाठी गंगापूर रोडवरील आरक्षण रद्द करण्यास विरोध; माजी महापौरांचे आयुक्तांना आवाहन

Nashik News : गंगापूर रोडवरील सर्व्हे क्रमांक ७१७ मधील शैक्षणिक प्रयोजन व लोकहितासाठी साडेतीन एकर क्षेत्रफळ असलेला आरक्षित अंतिम भूखंडावरील आरक्षण रद्द न करता शैक्षणिक व लोकहित वापरासाठीचे आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

१९९३ च्या विकास आराखड्यात शहरातील मुळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ५३४ आरक्षणे टाकण्यात आली. (Opposition to cancellation of reservation on Gangapur Road in public interest nashik news)