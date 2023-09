NAFED Onion News : लोकनेते ए.टी.पवार कळवण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही परिस्थितीत नाफेड, एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी करण्यात येऊ नये तसेच थेट पणन परवाने, खासगी बाजार समिती, थेट खरेदी केंद्र यांना परवानगी देण्यात येऊ नये असा महत्त्वपूर्ण ठराव बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. (Opposition to NAFED onion procurement from media important resolution of disallowance passed in annual meeting nashik)

बाजार समितीच्या सभागृहात झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती धनंजय पवार होते. व्यासपीठावर कळवणचे नगराध्यक्ष कौतिक पगार, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव यशवंत गवळी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र भामरे, शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार, कमको अध्यक्ष योगेश महाजन, कांदा व्यापारी योगेश शिंदे, शिवसेना संपर्कप्रमुख संभाजी पवार, उपसभापती दत्तू गायकवाड, राजेंद्र आहेर, विष्णू बोरसे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

कळवण बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात नाफेड, एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी करण्यात येते. मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नसल्याने थेट पणन परवाने, थेट खरेदी केंद्र, खासगी बाजार समितींना शासनाने परवानगी देऊ नये अशी मागणी सभेत करण्यात आला.

या मागणीचा ठराव देखील मांडण्यात आला. त्यानंतर सर्वानुमते हा ठराव संमत करण्यात आला. ठराव शासनाला सादर करण्याची सूचना देखील सभेत करण्यात आली.

केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर लावलेले वाढीव ४० टक्क शुल्क रद्द करण्याची मागणी संचालक योगेश महाजन, योगेश शिंदे यांनी यावेळी केली.

बाजार समितीला आर्थिक वर्षात ४१ लाख ९६ हजार रुपये नफा झाला असून विद्यमान संचालक मंडळाने सुरु केलेल्या कामकाजात खर्चात काटकसर केली.

योग्य नियोजनाद्वारे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून कामकाज करताना शेतकरी, व्यापारी व कामगार यांना केंद्रबिंदू मानून सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून उपबाजार आवार नाकोडा येथे लिलाव शेड करण्यात येणार असून उपआवारात डांबरीकरण, कनाशी येथे नवीन आवारात भुईकाटा व कार्यालय उभे करण्यात येणार असल्याचे सभापती धनंजय पवार यांनी सांगितले.

तालुक्यात यापूर्वी परवानगी दिलेल्या खासगी संस्थाचा कोणताही फायदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना झालेला नसल्याने तालुक्यातील ग्रामपंचायत व विविध कार्यकारी संस्था यांनी परवानगी देण्यात येऊ नये असा ठराव करून शासनाला सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

बाजार समितीच्या उत्पन्न स्रोत कसे वाढतील यासाठी संचालक मंडळाने प्रयत्नशील राहावे असे आवाहन यावेळी उपस्थितांनी केले.

सचिव रवींद्र हिरे यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन करून आर्थिक वर्षाचा अहवाल वाचन केले. आर्थिक पत्रकाबाबत विचार विनिमय करण्यात येऊन नाकोडा, कनाशी, उपआवारातील कामकाज, विविध विकास बांधकाम यांना मंजुरी घेण्यात आली. यावेळी बाळासाहेब आहेर, विष्णू बोरसे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

यावेळी संचालक सोमनाथ पवार, बाळासाहेब गांगुर्डे, सुधाकर खैरनार, शशिकांत पवार, प्रवीण देशमुख, दिलीप कुवर, पंढरीनाथ बागूल, प्रवीण देशमुख, शीतलकुमार अहिरे, भरत पाटील, सुनीता जाधव, रेखा गायकवाड, बाळासाहेब वराडे, गंगाधर खांडवी, भूषण बच्छाव, दत्तू गांगुर्डे, जिभाऊ वाघ आदी उपस्थित होते.