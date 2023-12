Nashik: 'महामिलेट क्विझ' ऑनलाइन स्पर्धेचे आयोजन; आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त तिफन फाउंडेशनचा उपक्रम

सिन्नर : सन २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष साजरे करत असताना पौष्टिक तृणधान्य अर्थातच मिलेटची ओळख, त्यांची माहिती आणि त्यांचे आहारातील महत्त्व विद्यार्थ्यांपर्यंत व जनसामान्यापर्यंत पोहचावे, त्यांचा प्रसार व्हावा आणि त्यांचा वापर दैनंदिन आहारात व्हावा. जेणेकरून मानवी आरोग्य तर चांगले राहील.

त्याचबरोबर तृणधान्यांचा पेरा वाढेल आणि त्याचा फायदा पर्यायाने शेतकऱ्यांना होईल हा उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून तिफण फाउंडेशनच्या माध्यमातून राज्यभर महामिलेट क्विज या ऑनलाईन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. (Organized Mahamilet Quiz online competition initiative of Tifan Foundation on occasion of International Year of Nutritious Cereals Nashik)