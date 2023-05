Nashik Crime News : स्वतःचीच कार चोरणाऱ्या मालकाला अटक

By

Nashik Crime News : स्वतःच्या मालकीची कार चोरीला गेल्याची फिर्याद देणाऱ्या स्वप्नील रमेश विसपुते यांनीच ही कार चोरल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले. विसपुते यांनी त्यांच्या मालकीची ९ लाख ५० हजार रुपये किमतीची हुंडाई कंपनीची वेन्यू कार (एमएच- १५- एचजी- २८७५) त्यांचे मित्र प्रशांत राऊत यांना वापरण्यासाठी दिली होती. (Owner arrested for stealing his own car Nashik Crime News)

त्या दरम्यान राऊत यांच्या घरासमोरून ही कार चोरी गेल्याबाबत पोलिस स्टेशनला तक्रार दिल्याने वरीलप्रमाणे गुन्हा नोंद होता.

सदर गुन्ह्याचे तपासात तांत्रिक विश्लेषण करून गुन्ह्यातील फिर्यादी यांनीच सदरची कार चोरी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना गुन्ह्यात अटक करून त्यांच्याकडून चोरी गेलेली कार जप्त करण्यात आलेली आहे.

सदर कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गणेश न्हायदे, हवालदार सुनील गांगुर्डे, पोलिस नाईक हेमंत बेजेकर यांनी केली.