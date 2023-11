By

येवला : पालखेड व ओझरखेड प्रकल्पातून रब्बी व उन्हाळ हंगामासाठी आवर्तनासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंगळवारी (ता. २१ ) जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे.

या निर्णयामुळे प्रहार शेतकरी संघटनेने पालखेड डाव्या कालव्याच्या पाण्यासाठी पुकारलेले आत्मदहन आंदोलन तूर्त स्थगित केले आहे. (Palkhed Canal revision decision on Tuesday Decision after aggression of prahar Nashik News)

पालखेड डाव्या कालव्यास तालुक्याचे हक्काचे पाणी लवकर सोडावे व दोन आवर्तने द्यावीत, यासाठी येथील प्रहार शेतकरी संघटनेने मंत्राल्यासमोर आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्याचे ठरले.

पालखेड धरण समूहातील धरणे १०० टक्के भरली असून, तालुक्यातील खरीप हंगाम पुरेशा पावसाअभावी पूर्णपणे हातचा जाऊन शेतकऱ्यांचा खर्च ही वसूल झालेला नाही.

मध्यंतरी अल्प पावसावर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कांदालागवड केली. तो पाऊसही रिमझिम स्वरूपाचा झाल्याने विहिरींना पाणीच आले नाही.

प्रत्येक शेतकऱ्याने मोठा अपेक्षेने लावलेला कांदा डोळ्यादेखत सुकून चालल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.

त्यामुळे पालखेडचे दोन आवर्तने वेळेवर सोडावेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांसमवेत प्रहार संघटनेने अधीक्षक अभियंत्यांना धरणात असलेला पाणीसाठा, पहिल्या व दुसऱ्या अवर्तनासाठी लागणारे पाणी व पिण्यासाठी उरणारे पाण्याची सविस्तर आकडेवारी देत पहिले आवर्तन ३० दिवसांचे व दुसरे आवर्तन २५ दिवसांचे देण्याची मागणी केली.

मात्र, कालवा प्रशासन नेहमी प्रमाणे ढिम्मच राहिले असल्याचे ते म्हणाले.

‘प्रहार’च्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयास ई-मेलद्वारे दिलेल्या माहितीवरून रेटा वाढल्याने अखेर १४ नोव्हेंबरला पालकमंत्री कार्यालय व जलसंपदा विभागाने लेखी पत्र व फोनवरील चर्चेद्वारे याच आठवड्यात कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले.

त्यामुळे सोमवारपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात आले आल्याची माहिती ‘प्रहार’ने दिली. पोलिस निरीक्षक पांडुरंग पवार व सहाय्यक निरीक्षक भास्कर शिंदे यांनी प्रशासन व आंदोलक यांच्यात यशस्वी मध्यस्थी करत तोडगा काढला.

चर्चेसाठी तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन, किरण चरमळ, सुनील पाचपुते, रामभाऊ नाईकवाडे, अशोक खापरे, विलास उराडे, वाल्मिक घोरपडे, रवी ठोंबरे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

दरम्यान, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सकाळी अकराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात रब्बी व उन्हाळी आवर्तनासंदर्भात कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्याचे पत्र पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत यांनी काढले आहे.

या बैठकीत रब्बीसाठी पालखेडच्या कालव्याला किती आवर्तने मिळणार याचे भवीतव्य ठरणार असल्याने या बैठकीकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.