Nashik Crime: पंचवटीतील हातभट्टी अड्ड्यावर धाड; कारसह साडेचार लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Nashik Crime : पंचवटीतील वाल्मिकनगर आणि संभाजीनगर रोडवर (औरंगाबाद रोड) या दोन ठिकाणी हातभट्टी गावठी दारु अड्ड्यावर छापा टाकून चारचाकी कारसह सुमारे साडेचार लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने मंगळवारी (ता.२०) सदरची कारवाई करीत तिघांना अटक केली आहे. (Panchavati raid on liquor hideout Property worth four half lakhs seized along with car Nashik Crime)

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंचवटीतील वाल्मिक नगर, आणि छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील (औरंगाबाद रोड) हातभट्टी दारु विक्रीच्या अड्ड्यांवर पथकाने कारवाई करीत १ हजार ५७० लिटर हातभट्टी गावठी दारु जप्त केली आहे.

या कारवाईत एक चारचाकी वाहन (एमएच १५ एचवाय २५४८), ३ मोबाइल, मद्य बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य व गावठी दारु असा एकूण ४ लाख ४७ हजार ८५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

याप्रकरणी पथकाने गौरव रमेश पाटील, मनोज बापुराव पिंपळसे, हर्षल कैलास पाटील यांना अटक केली आहे. तर तिघे संशयित पसार झाले आहेत.

विभागातील अ विभागाचे निरीक्षक योगेश सावखेडकर, दुय्यम निरीक्षक यशपाल पाटील, भावना भीरड, सहायक दुय्यम निरीक्षक मायकल पंडित, जवान विरेंद्र वाघ, राहुल जगताप, विजय पवार व मंगलसिंग जाधव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.