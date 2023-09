Pankaja Munde News : शिवशक्ती परिक्रमा दौऱ्यावर चुलीवर पंकजामुंडे यांनी बाजरीची भाकरी फिरवली

By

Pankaja Munde News : भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे या सध्या शिवशक्ती परिक्रमा दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी मंगळवारी नाशिकमधल्या नांदूरशिंगोटे गावाला भेट दिली. त्यावेळी पंकजा मुंडे यांनी एकलव्य आदिवासी वस्तीवर जाऊन पिठलं, भाकरी या गावरान जेवणाचा आस्वाद घेतला.

एवढंच नाही तर त्याआधी पंकजा मुंडे यांनी चुलीजवळ बसून भाकरी थापल्या आणि भाजल्या देखील. पंकजा मुंडेंचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतो आहे. (Pankaja Munde done bhakri on stove in shiv shakti parikrama nashik news)

पंकजा मुंडे यांनी शिव परिक्रमा यात्रेदरम्यान नांदूरशिंगोटे येथील कार्यक्रमात आदिवासी महिलांसोबत अतिशय सुंदर अशा नुत्यावर फेर धरून . त्यांना साथ दिली तर एकलव्य आदिवासी वस्तीतील आदिवासी महिलेच्या घरात जेवणाचा आस्वाद घेतला. मुंडे यांनी चुलीजवळ बसून बाजरीच्या भाकरी थापत तव्यावर भाजल्या.

देवराम आगिवले या आदिवासी कुटुंबाकडे जेवणासाठी गेल्या होत्या. मुंडे यांच्यासाठी स्वयंपाक बनवणाऱ्या मथुराबाई आगिवले, जयश्री आगिवले, सुलाबाई पथवे, गीता आगिवले यांनी ठाकर संवाद समाजातील शेंगदाण्याची चपाती मुंडे यांना बनवून दाखवली.

जेवणात गावरान ठेचा, पिठलं, उसळ, बाजरीची व ज्वारीची भाकर असा बेत स्मारक होता. मुंडे या एकलव्यनगरात येताच आदिवासी बांधवांनी गर्दी केली.

नांदूरशिंगोटे या ठिकाणी जाऊन आदिवासी वस्तीत भाकऱ्याही थापल्या. पंकजा मुंडे यांच्या या व्हिडीओची चर्चा सोशल मीडियावर चांगलीच रंगली आहे.