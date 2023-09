Pankaja Munde News : राज्यात सध्या विरोधक कोण हेच कळेनासे : पंकजा मुंडे

By

Pankaja Munde News : सगळे मिळून सरकारमध्ये सहभागी असल्याने राज्यात सध्या विरोधक कोण आहे, हेच मला कळत नाही.

त्यामुळे मी यात्रा काढली तर कोणाला धडकी भरण्याचे काहीच कारण नाही, असे स्पष्टीकरण देत माझी शक्ती पाहून सगळ्यांना चांगले वाटले पाहिजे, असे वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. ५) येथे केले.

मुंडे यांचा हा टोला स्वपक्षीयांना आहे की विरोधकांना यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. (pankaja munde statement about state political condition of bjp shiv sena and ncp nashik news)

भाजपच्या नेत्या मुंडे यांची राज्यात शिवशक्ती परिक्रमा यात्रा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यात यात्रेचा प्रवेश मंगळवारी शहरात झाला. या वेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, की शिवशक्ती परिक्रमेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

यात्रेचे प्रत्येक ठिकाणी जोरदार स्वागत होत असून, अपेक्षेपेक्षा जास्त स्वागत होत असल्याने पहिल्याच दिवशी माझा आवाज बसला. परिक्रमा यात्रेचा नवीन मार्ग हा देवाचा आणि देवाच्या भक्तीचा आहे.

जालना येथील दुर्घटनेवर बोलताना त्या म्हणाल्या, की मराठा समाजाचं आंदोलन सुरू असताना लाठीहल्ला झाला, येथे अनेक नेत्यांनी भेटीगाठी देण्यास सुरवात केली आहे.

एखाद्या ठिकाणी घटना घडल्यावर भेट देणं वेगळं; परंतु तेथे जाऊन त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करता हेही महत्त्वाचं आहे. दुःखाचे व्यासपीठ होण्याऐवजी त्यावर इलाज व्हायला हवा. भेटीनंतर अनेक नेत्यांनी सहानुभूती दिली, त्याचे स्वागत आहे; पण त्यावर विचारमंथन होणेही गरजेचे असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.