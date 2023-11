By

नांदगाव : दुष्काळासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट ) गुरुवारपासून नव्या तहसील कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषण सुरू आहे. उपोषणार्थींच्या मागण्यांबाबत चर्चेला आलेल्या प्रशासनाने याबाबत केलेला बचावात्मक खुलासा वजा अहवाल अर्धवट व असमाधानकारक असल्याचा आरोप पक्षाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी आज केला.

श्री. बोरसे यांच्यासह मछिंद्र वाघ, नीलेश चव्हाण, सखाराम भुसनर, अण्णा काकळीज, दिनकर पाटील, मिलिंद पवार, कुणाल बोरसे आदी राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) च्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचे बेमुदत उपोषण सध्या नव्या तहसील कार्यालयाबाहेर सुरु आहे.

दुष्काळाच्या मुद्द्यांवर सुरु केलेल्या या बेमुदत उपोषणाचा आज दुसरा दिवस होता. आजही सायंकाळी उशिरापावेतो तोडगा न निघाल्याने हे बेमुदत उपोषण पुढे सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्धार महेंद्र बोरसे यांनी व्यक्त केला. (Partial information from system regarding drought Allegation of hunger strikers Nashik News)

गुरुवारी उपोषणकर्त्यासोबत झालेल्या चर्चेत गावनिहाय नेमलेल्या ग्राम पीक पैसेवारी समितीत समाविष्ट सदस्यांची नावे जाहीर करणे, ग्राम पैसेवारी समितीने घेतलेल्या पीक नमुना यादी गट क्रमांकसहीत जाहीर करणे,

ग्राम पैसेवारी समितीने घेतलेल्या पीक नमुना यादी गट क्रमांक सहित जाहीर करणे, भूजल पातळी सर्व्हेक्षण अहवाल प्रसिद्ध करणे, ट्रिगर -१ ट्रिगर -२ मधील पात्र/अपात्र गावांची यादी गट क्रमांकासहीत प्रसिद्ध करणे आदी विविध दहा मुद्द्यांवर उपोषणकर्त्यांना प्रशासनाकडून वस्तुस्थितीदर्शक खुलासा होण्याऐवजी त्यात त्रुटी असल्याचे महेंद्र बोरसे यांनी निदर्शनास आणून दिल्याने आज यंत्रणेची कागदांची जुळवाजुळव करण्यासाठी मोठी धावपळ सुरू होती.

गावोगावच्या सदस्यांची नावे मिळविणे, शेतकऱ्यांचे गटक्रमांक शोधणे या पातळीवर तलाठी मंडळ अधिकारी ग्रामसेवकांकडून पूर्तता करून घेताना यंत्रणेची दमछाक सुरू होती.

पाणी तपासणी अहवाल नाग्या-साक्या येथील पाणी पिण्यायोग्य आहे असे प्रमाणित करत असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. आपल्या स्तरावरून उचित फेरनियोजन करून पिण्यायोग्य/आरोग्यदायी पाणी प्रत्येक टंचाईसदृश्य गावात पुरवठा होणे अपेक्षित आहे असे महेंद्र बोरसे यांनी उलटटपाली लेखी कळविले.

त्यामुळे आंदोलनकर्त्या उपोषणार्थीच्या मागणीनुसार आज दिवसभर वेगवेगळ्या खात्यातून माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु होते. माजी आमदार अँड. अनिल आहेर, शिवसेना (उबाठा)चे जिल्हाप्रमुख गणेश धात्रक यांनी उपोषणार्थी महेंद्र बोरसे व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भेट घेत विचारपूस केली.