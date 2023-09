Nashik News : शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांप्रमाणे नागरिकांचीदेखील आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कायम सतर्क राहावे, अशी अपेक्षा पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी व्यक्त केली.

बांधकाम व्यावसायिक हेमंत पारख यांच्या अपहरण प्रकरणात लक्ष घालून अवघ्या दहा दिवसातच संशयितांना जेरबंद करण्याची कामगिरी नाशिक पोलिसांनी केली.

यानिमित्त पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. (Participation of citizens also important in maintaining law and order Police Commissioners expectations before Credai delegation Nashik)

क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष कृणाल पाटील, राष्ट्रीय क्रेडाईच्या घटना समितीचे अध्यक्ष जितूभाई ठक्कर, माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील, शशी जाधव, दीपक बागड, जयंत भातांब्रेकर, नरेंद्र कुलकर्णी, सचिन बागड, मनोज खिंवसरा, हंसराज देशमुख, ह्णषीकेश कोते, अंजन भालोदिया, सतीश मोरे, सागर शहा आदी या वेळी उपस्थित होते.

आयुक्त शिंदे म्हणाले, की अपहरण गुन्ह्याची उकल करण्यामध्ये सर्व सहकाऱ्यांची मोलाची भूमिका होती. नाशिक शहरात सुव्यवस्था नांदण्यासाठी पोलिस प्रशासन पूर्णपणे प्रयत्नशील असून यामध्ये सर्व नागरिकांची भूमिकादेखील मोलाची आहे.

व्यावसायिकांनी सुरक्षित राहण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावयाची आहे, अशा प्रकारचे चर्चासत्र क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या सहकार्याने नाशिकच्या सर्व व्यावसायिक संस्थांसाठी लवकरच आयोजित केले जाईल.

अध्यक्ष कृणाल पाटील म्हणाले, नाशिककरांना सुरक्षित वाटावे असा विश्वास या कारवाईमुळे मिळाला आहे. सुरक्षित शहरासही नेहमीच सर्व स्तरातून पसंती मिळते. पोलिस प्रशासनास क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल .