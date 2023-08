Nashik News: पाणीचोरी केल्यास कारवाई : भागवत

Nashik News : शहरासह रेल्वे स्थानक, आंबेगाव ग्रामपंचायत, येवला शहर आणि तालुक्यासाठी पालखेड डाव्या कालव्यातून आवर्तनाचे पाणी सोडण्यात आले आहे.

सदर पाणी बिगर सिंचनाचे असल्यामुळे कालव्यालगत कोणी जर पाणी चोरी करताना आढळून आल्यास त्यावर कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा नाशिक पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत यांनी दिला. (patbandhare vibhag engineer Vaibhav Bhagwat statement Action will be taken if water stolen Nashik News)

पालखेड डाव्या कालव्यातून शासनमान्य असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ६ ऑगस्ट रोजी बिगर सिंचनाचे आवर्तन सोडण्यात आले आहे.

त्यात मनमाड पाणी पुरवठा योजना, मनमाड मध्य रेल्वे पाणी पुरवठा योजना, आंबेगाव ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा योजना, येवला शहर पाणी पुरवठा योजना, येवला तालुका ३८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना या शासनमान्य पाणी पुरवठा योजनांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पालखेड डाव्या कालव्यावरील बिगर सिंचन संस्थांनी काटकसरीने पाण्याचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच हे आवर्तन बिगर सिंचनाचे असल्यामुळे कालव्या लगत असलेल्या नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी या कालव्यातून अनधिकृतपणे पाणी उपसा करून पाणीचोरी करू नये.

अशा सूचना पाटबंधारे विभागाच्या वतीने देण्यात आल्या आहे. पाणी चोरी करताना कोणी आढळून आल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा पत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.