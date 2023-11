सिन्नर : दिवाळीच्या सुट्टीदरम्यान माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी दिवसा दोनदा, तर रात्री दोनदा पोलिसांची गस्त असणार आहे. ‘निमा’ संघटनेच्या मदतीने वसाहतीतील मुख्य रस्त्यांवर आणि कारखाना परिसरात सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत.

उद्योजकांमार्फत सुरक्षारक्षक पोलिसांच्या सोबत मदतीसाठी तत्पर असतील, अशी माहिती एमआयडीसीचे पोलिस निरीक्षक श्‍यामराव निकम यांनी दिली. (Patrolling at Malegaon MIDC during Diwali vacation Police inspector Nikam appeals to entrepreneurs to cooperate Nashik)

माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांना दिवाळीत चार ते सहा दिवसांची सुट्टी आहे. सुट्टीच्या या कालावधीत चोरीच्या घटनांत वाढ होते. त्यास पायबंद घालण्यासाठी पोलिस प्रशासन व निमा, उद्योजकांच्या झालेल्या बैठकीत सुरक्षा उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

पोलिस निरीक्षक श्यामराव निकम यांनी उद्योजकांना मार्गदर्शन केले. सुरक्षितता सर्वांचीच जबाबदारी असून, पोलिस खात्याला आवश्यक सहकार्य करावे. वसाहतीत अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिस सतर्क आहेत.

काही दिवसांपासून वसाहतीत वाहन चोरीचे प्रकार वाढले आहेत. यातील काही संशयितांना ताब्यात घेण्यातही पोलिसांना यश आले आहे.

कारखान्यालगत पार्किंग जागेला सुरक्षा जाळ्या बसवाव्यात. चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही बसवावेत. त्यामुळे घटनेचा जलद गतीने शोध घेता येतो, असे श्री. निकम यांनी स्पष्ट केले.

निमाचे उपाध्यक्ष किशोर राठी, उपाध्यक्ष आशिष नहार, सिन्नर पायाभूत उपसमितीचे अध्यक्ष सुधीर बडगुजर, सिन्नर विकास उपसमितीचे अध्यक्ष किरण वाजे, सिन्नर ऊर्जा उपसमितीचे अध्यक्ष प्रवीण वाबळे, विश्वजित निकम, सचिन कंकरेज, सहायक पोलिस निरिक्षक दीपक सुरवाडकर, हवालदार प्रकाश उंबरकर, उद्योजक लक्ष्मण डोळे, किरण खाबिया, किशोर इंगळे, संतोष भामरे, अभय सिंग, किरण क्षीरसागर, व्ही. वाय. वांद्रे आदी उपस्थित होते.