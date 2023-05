Nashik News : हिरडीतील विहीर दुर्घटनेतील मृतांना द्या 40 लाखांची भरपाई

Nashik News : हिरडी (ता.त्र्यंबकेश्‍वर) येथे विहिरीचे खोदकाम करताना झालेल्या स्फोटाबाबतचा सविस्तर अहवाल कामगार उपआयुक विकास माळी, सहाय्यक आयुक्त सुजीत शिर्के, शर्वरी पोटे, कामगार अधिकारी मधुरा सूर्यवंशी यांनी पाहणी करून सादर केला आहे.

या घटनेतील मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांना चाळीस लाखांची भरपाई देण्याबाबतचा खटला न्यायालयात दाखल केला आहे. (Pay 40 lakhs compensation to those killed in Hiridi well drowning death accident Nashik News)

हिरडी गावात विहिरीचे खोदकाम सुरू असताना बार उडून तीन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. हे कामगार बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील होते. लहू जालिंदर महाजन, आबा उर्फ पिनू एकनाथ बोराडे, बिभिषण शामराव जगताप अशी त्यांची नावे आहेत.

मुळात या विहिरीच्या कामाची वर्कआर्जर नसताना काम सुरू करण्यात आले होते. याबाबत मंत्रालयास्तरावरून कामगार विभागाने चौकशी सुरू केली होती. या चौकशी अहवालानंतर कामगार उपआयुक विकास माळी यांनी खटला दाखल केला आहे.