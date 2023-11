By

Nashik News : राज्य स्तरावर शिक्षण विभागातर्फे घेण्यात आलेल्‍या मूल्‍यमापन चाचणीत पुरता गोंधळ बघायला मिळाला होता. प्रश्‍नपत्रिकांच्‍या तुटवड्यामुळे ऐनवेळी धावपळ करत शाळांना झेरॉक्‍स प्रतीवर काम भागवावे लागले होते.

आता परीक्षा पार पाडल्‍यानंतर बसलेल्‍या आर्थिक भुर्दंडाबाबत शाळा आक्रमक झालेल्‍या आहेत. झेरॉक्‍सच्‍या बिलांची रक्‍कम द्या, मगच गुण संकेतस्‍थळावर अपलोड करू, असा भूमिका घेण्याच्‍या तयारीत शाळा पोचल्‍या आहेत. (Pay xerox bill then upload score Aggressive attitude of schools towards assessment test cheating Nashik News)

मूल्‍यमापन चाचणीत माध्यमिक शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रश्‍नपत्रिकांची कमतरता उद्‍भवली होती. शिक्षण विभागाने गाफील ठेवताना नियोजनातील सावळा गोंधळ निर्माण केला होता.

ऐन परीक्षेच्‍या वेळेवर प्रश्‍नपत्रिकांचा तुटवडा असल्‍याचे निदर्शनात आल्‍यानंतर शाळांना धावपळ करत प्रश्‍नपत्रिकांची छायांकित प्रत (झेरॉक्‍स) काढावी लागली होती. एका विद्यार्थ्यामागे साधारणतः पंधरा ते सतरा रुपयांचा खर्च यासाठी शाळांना सोसावा लागला.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शाळांनी मेहनत घेताना परीक्षा पार पाडल्‍या. आता बुधवारी (ता.१) परीक्षा संपलेली असताना, शिक्षण विभागाच्‍या गलथान कारभाराबाबत शाळांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

संपूर्ण शुल्‍क आकारलेले असल्‍याने प्रश्‍नपत्रिकेसह सर्व सुविधा पुरविणे शिक्षण विभागाची जबाबदारी होती.

त्‍यात प्रत्‍येक शाळेला प्रश्‍नपत्रिकेची झेरॉक्‍स काढण्यासाठी लागलेला दोन ते तीन हजार रुपयांचा खर्च शिक्षण विभागाने अदा करावा, तरच गुण संकेतस्‍थळावर अपलोड करू, अशा भूमिकेत शाळा आलेल्‍या आहेत.

ठअपुऱ्या प्रश्‍नपत्रिकांमुळे शाळांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शाळांनी परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडताना, उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. शाळांच्या झालेला खर्च शिक्षण विभागाने अदा करावा, अन्‍यथा इतर पर्यायांचा अवलंब करावा लागेल.ठ- एस. बी. देशमुख, सचिव, जिल्‍हा मुख्याध्यापक संघ.