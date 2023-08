Nashik News : काही काळापासून गाडगे महाराज पूल चारचाकी वाहनांसाठी ‘पार्किंगचे ठिकाण’ बनला आहे.

पार्किंगमुळे पुलाची वाहतूक क्षमता निम्मांनी घटल्याने वाहनधारकांसह पायी चालणाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. (Pedestrians travel for their lives Parking on Gadge Maharaj Bridge becoming headache Nashik News)

दिल्ली दरवाजा, कानडे मारुती लेन, दहिपूल, वीर सावरकर पथ भाग काही वर्षांपासून ‘बिझनेस हब’ बनला आहे. परंतु दुकानांसमोर वाहने उभी करण्यासाठी जागा नसल्याने व्यावसायिक आपली वाहने बिनदिक्कत गाडगे महाराज पुलावर उभी करतात.

त्यामुळे पुलाची वाहतूक क्षमता निम्म्‍यावर आली आहे. उर्वरित निम्म्या जागेतूनच उर्वरित वाहनांसह पायी चालणाऱ्यांना मार्गक्रमण करावे लागते. आडगाव नाक्याकडे जाण्यासाठी हा जवळचा मार्ग असल्याने आधीच वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

त्यात आता पुलावरील पार्किंगमुळे वाहनधारकांसह पायी चालणाऱ्यांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते. मध्यंतरी व्हिक्टोरिया पुलावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने पार्क केली जात होती, परंतु पोलिस प्रशासनाने विरोध केल्याने पार्किंगला काही अटकाव बसला आहे, परंतु पोलिस प्रशासन गाडगे महाराज पुलाकडे लक्ष द्यायला तयार नसल्याने वाहनधारकांचे फावते आहे.

ज्येष्ठांची परवड

अनेकजण सायंकाळनंतर गाडगे महाराज पुलावर शतपावलीसाठी जातात. यात ज्येष्ठांची संख्या मोठी असते.

परंतु पुलावर उभी केलेली वाहने रात्री उशिरापर्यंत थांबून असल्याने व दुसऱ्या बाजूने भरधाव वाहने जात असल्याने पायी चालणाऱ्यांना जीव मुठीत धरूनच चालावे लागते. वाहनांच्या पार्किंगमुळे आधीच निम्म्या झालेल्या पुलावरून उर्वरित वाहतूक सुरू असते.

महापालिकेच्या उत्पन्नावर संक्रांत

गोदाघाटाच्या दुतर्फा महापालिकेकडून वाहनांच्या पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाहनाधारकांकडून ठराविक पार्किंग शुल्कही आकारले जाते, परंतु गाडगे महाराज पुलावर उभ्या केलेल्या वाहनधारकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

पुलावरील वाहनांना नदीकिनारी ‘पे ॲन्ड पार्क’ मध्येच वाहने लावण्याची सक्ती केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नांत काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते.

"गाडगे महाराज पुलावर चारचाकी वाहने उभी करणे अयोग्य आहे. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत पार्क केलेल्या वाहनांमुळे पायी चालणाऱ्यांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते."

- सुधाकर निकुंभ, ज्येष्ठ नागरिक.