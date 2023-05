By

Nashik News : भानुदास अश्रू आरडे (वय ५५) हे यात्रेकरु आपल्या समवेत आलेल्या लोकां सोबत दुपारी ब्रह्मगिरी पर्वतावर दर्शन करण्यासाठी गेले होते. (person died due to stone falling on his body nashik news)

यावेळी गुंफेच्या तोंडाशी त्यांच्यावर दगड कोसळला. यात डोक्यास व हातापायांना गंभीर आजार झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीस या घटनेचा तपास करीत आहे.