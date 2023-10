PESA News: पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांची ZPवर धडक; बिगर आदिवासी शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी

By

PESA News : पेसा क्षेत्रातील शिक्षक संवर्गाच्या रिक्त पदांवर बिगर आदिवासी शिक्षकांना दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करून आदिवासी स्थानिक पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना प्राधान्य द्या, या मागणीसाठी आदिवासी डी.टी.एड., बी.एड. कृती समितीतर्फे गुरुवारी (ता. १९) जिल्हा परिषदेवर धडक मारण्यात आली. या वेळी समितीच्या उमेदवारांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडत, मागण्या मांडल्या. शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी मागण्या ऐकून घेत त्यावर दोन दिवसांत माहिती देण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान, समितीने मागविलेली माहिती न मिळाल्यास सोमवार (ता. २३)पासून बेमुदत उपोषण केले जाईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. (Pesa candidates demand cancellation of appointment of non tribal teachers nashik news)

समितीने विभागीय आयुक्त यांची भेट घेत त्यांनाही निवेदन दिले. त्यानंतर समितीतर्फे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या देत मागण्या मांडण्यात आल्या.

पेसा कार्यक्षेत्रातील शाळेत बिगर आदिवासी शिक्षकांना २०१४ नंतर दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात याव्यात, शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रातील शाळेवर स्थानिक आदिवासी पात्र शिक्षकांना नियुक्ती देणे बंधनकारक असतानाही पेसा क्षेत्र घोषित केलेल्या गावातील १०० टक्के, ५० टक्के, २५ टक्के लोकसंख्येच्या गावात विहित केलेल्या टक्केवारीनुसार स्थानिक आदिवासींच्या शिक्षकांना शिक्षक पदावर नियुक्त्या देणे बंधनकारक केले आहे.

मात्र, शिक्षण विभागाने बिगर आदिवासी शिक्षकांना नियुक्ती देऊन अनुसूचित क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय केला आहे.

सदर अन्यायाची दुरुस्ती करण्यात यावी, आदिवासी क्षेत्रात लागणाऱ्या आवश्यक शिक्षकांपेक्षा कमी शिक्षक संख्या दर्शविण्यात येऊन तशा नोंदी १०० टक्के बिंदुनामावली नोंदवहीत पेसा क्षेत्रातील कार्यरत शिक्षकांच्या याद्या जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.

यासाठी आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासींच्या पदावर असणाऱ्या बिगर आदिवासी शिक्षकांचे इतर कार्यालयांत समायोजन करून आदिवासी क्षेत्रातील पदे रिक्त करून आदिवासी बेरोजगार उमेदवारांना सरळसेवा भरतीने सामावून घेण्याचे संबंधितांना आदेश द्यावेत, तसेच रोस्टर घोटाळा करून प्रमाणित १०० टक्के बिंदुनामावली प्रमाणित केलेल्या नोंदवह्या तपासणी करून रद्द करून फेर बिंदुनामावली व तपासण्यांचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी योगेश पानगडगळे, विजय चौधरी, दामू मौळे, वैशाली गायकवाड, नीलेश चौधरी यांसह उमेदवार उपस्थित होते.