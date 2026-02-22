नाशिक

Nashik Forest Department : पेठमध्ये खैर तस्करांवर वनविभागाची सर्जिकल स्ट्राईक; लाखो रुपयांची लाकूड तस्करी उघड

Forest Department Foils Khair Wood Smuggling Attempt : उम्रद शिवारातील राखीव वनक्षेत्रातील खैर प्रजातीच्या लाखो रुपये किमतीची झाडे तोडून त्याची चोरट्या मार्गाने होणारी तस्करी वनविभागाने छापा टाकून रोखली आहे.
पेठ: तालुक्यातील भुवन वनपरिमंडळ क्षेत्रातील उम्रद शिवारातील राखीव वनक्षेत्रातील खैर प्रजातीच्या लाखो रुपये किमतीची झाडे तोडून त्याची चोरट्या मार्गाने होणारी तस्करी वनविभागाने छापा टाकून रोखली आहे. खैराच्या लाकडासकट एका संशयिताला अटक करण्यात आली आहे.

