Nashik Forest Department : पेठमध्ये खैर तस्करांवर वनविभागाची सर्जिकल स्ट्राईक; लाखो रुपयांची लाकूड तस्करी उघड

पेठ: तालुक्यातील भुवन वनपरिमंडळ क्षेत्रातील उम्रद शिवारातील राखीव वनक्षेत्रातील खैर प्रजातीच्या लाखो रुपये किमतीची झाडे तोडून त्याची चोरट्या मार्गाने होणारी तस्करी वनविभागाने छापा टाकून रोखली आहे. खैराच्या लाकडासकट एका संशयिताला अटक करण्यात आली आहे..रात्री फिरते पथक व स्थानिक कर्मचारी गस्त घालत असताना राखीव वनक्षेत्र २२ मध्ये खैर प्रजातीची चार वृक्ष तोडण्यात आली होती. पथकाची चाहूल लागताच अंधाराचा फायदा घेऊन तस्करांनी पलायन केले. तोडलेल्या झाडाचा पंचनामा करण्यात येऊन एकूण ७० नग , ३ . ४५३ घ . मी . मालाची अंदाजे किंमत ६० ,००० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. .संशयित एक तस्कर परशुराम सोमा बात्री (रा. खडकओहोळ, ता. कापराडा, जि. बलसाड) हा पेठ शहरात फिरत असल्याचे समजल्याने त्यावर पाळत ठेवून त्याला अटक करण्यात आली. इतर तीन सहकारी फरार झाले आहेत. बात्री यास न्यायालयात हजर केले असता त्याला तीन दिवसाची पोलिस कोठडी मिळाली आहे. फरार झालेल्या सहकार्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..कारवाईत तोडलेल्या झाडाचा पंचनामा करण्यात येऊन एकूण ७० नग (३.४५३ घ.मी) अंदाजे किंमत साठ हजार रुपये जप्त करण्यात आला. या कारवाईत सहाय्यक वनरक्षक नीलेश कांबळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी योगेश साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फिरत्या पथकाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुरेश गवारी, तानाजी भोये, हिरामण भोये, वनपरिमंडळ अधिकारी दिलशान पठाण, मजहर शेख, भरत चौधरी, विष्णू कळबे, कुसुम गवळी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.