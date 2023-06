By

Nashik News : किर्तांगळी (ता. सिन्नर) येथील फार्मासिस्ट व युवा शेतकऱ्याचा शेतात जनावरांसाठी चारा आणताना विहिरीत पाय घसरून बुडून मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी (ता.22) सायंकाळी साडे पाच च्या सुमारास घटना घडली आहे. (Pharmacist worker youth farmer drowned in well at kirtangali Nashik News)

शेतकरी भाऊसाहेब सुर्यभान चव्हाणके यांचे शिवारात कसारी नालालगत शेती व शेती वस्ती आहे. त्यांचा थोरला मुलगा किशोर भाऊसाहेब चव्हाणके (वय 23) ऊर्फ सोनू चव्हाणके दुपारी जेवण केल्यानंतर जनावरांना चारा आणण्यासाठी गेला.

विहिरीजवळ जनावरांसाठी घास हा हिरवा चारा केला आहे. घासाला पाणी भरलेले होते. त्यावेळी सोनू विहिरीलगत चारा घेत असताना त्यांचा पाय घसरलेल्याने तोल गेला. त्यामुळे विहिरीला कथडे नसल्याने तो विहिरीत बुडला.

दुपार पासून सोनू शेतात चारासाठी गेला. पण परत न आल्याने आईने चौकशी केली. तर सोनू विहिरीत बुडल्याचे दिसले. कुटूंबियांनी आरडा ओरड करत आसपासच्या शेतकरी बांधवांना जमा केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

बेलूचे गोविंद तुपे यांना बोलावून सोनूचा मुतदेह विहिरीतून शोध घेऊन वर काढला. सोनू हा होतकरू युवक शेती संभाळ करून माळेगावच्या औद्योगिक वसाहतीत सात महिन्यांपासून एफ डी सी ह्या औषधे कंपनीत काम करत होता.

त्यांचे फार्मसी पुर्ण झाले होते. भाऊसाहेब चव्हाणके यांचा मुलगा व केबल ऑपरेटर गणेश चव्हाणके यांचा पुतण्या आहे. सोनूच्या आकस्मिक मृत्यू झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

गुरुवारी (ता.22)ला सिन्नर ला वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. किर्तांगळीला गुरुवारी रात्री दहाला अ़ंत्यसंस्कार करण्यात आले आहे.