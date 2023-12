नाशिक : महाज्‍योती, सारथी व बार्टी यांच्‍यातर्फे घेतलेल्‍या पीएच. डी. साठीच्‍या छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा वादाच्‍या भोवऱ्यात सापडली आहे.

२०१९ मधील सेट परीक्षेतील पेपर क्रमांक एकची प्रश्‍नपत्रिका जशीच्‍या तशी रविवारी (ता. २४) झालेल्‍या या परीक्षेत वापरण्यात आली आहे.

प्रश्‍नपत्रिकेतील सर्व पन्नास प्रश्‍न सारखेच असल्‍याने हा पेपरफुटीचा घोटाळा असल्‍याचा संशय परीक्षार्थींनी व्‍यक्‍त केला आहे. (PhD Scholarship Question Paper Set all 50 questions same scam suspected by examinees Nashik)