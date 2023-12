Nashik News: सिव्हिलमधील 7 कंत्राटी डॉक्टरांना ‘नारळ'! जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दणका

नाशिक : जिल्हा रुग्णालयात सेवानिवृत्त झालेले परंतु पुन्हा रुग्णसेवेत घेतलेल्या सात कंत्राटी डॉक्टरांना कामचुकारपणामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करीत त्यांना काढून टाकले आहे.

जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी कामकाजाचा आढावा घेतला असता, त्यांच्या निदर्शनास सदरची बाब आल्याने कारवाई केली आहे. डॉ. शिंदे यांच्या या कारवाईमुळे जिल्हा रुग्णालयातील कामचुकार डॉक्टरांसह कर्मचार्यांनाही दणका बसला आहे. (Picking up of 7 contract doctors in Civil District Surgeons malfeasance Nashik)