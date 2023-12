Nashik Accident: कसारा घाटातील उंटदरीत पिकअप 400 फुट खोल दरीत कोसळली; चालकाचा जागीच मृत्यू

इगतपुरी शहर : नाशिक मुंबई महामार्गावरील कसारा घाटातील घाटनदेवी मंदिरासमोर असलेल्या उंट दरीत शनिवार ( ता. ९ रोजी ) मध्यरात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास घोटीहून मुबंईकडे भाजीपाला घेऊन जाणाऱ्या पिकअप टेम्पो चालकाचे गाडी वरील नियंत्रण सुटल्याने पिकअप टेम्पो चालकासह ४०० फुट खोल दरीत कोसळल्याने झालेल्या अपघातात टेम्पो चालकाचा मृत्यू झाला. (Pickup falls into 400 feet deep unta dari in Kasara Ghat driver died on spot Nashik Accident)