Maagh Pournima Yatra: ढग्या डोंगरावर यात्रोत्सव उत्साहात; माघ पौर्णिमेनिमित्त भाविकांची दर्शनासाठी झुंबड

सिन्नर (जि. नाशिक) : शहराचे वैभव असलेल्या ढग्या डोंगरावर माघ पौर्णिमेनिमित्त रविवारी (ता. ५) खंडेराव महाराजांचा यात्रोत्सव उत्साहात साजरा झाला. जिल्हाभरातील भाविकांची यात्रोत्सवासाठी सकाळपासूनच मोठी गर्दी होती. ( Pilgrimage to dhagyaa dongar in Excitement Devotees throng for darshan on occasion of Magh Poornima Yatrotsav nashik news)

ढग्या डोंगरावरील खंडोबा महाराज यात्रेत भावीकांची हजारोंनी दर्शनास मांदियाळी

ढग्या डोंगर संवर्धन समितीने यात्रोत्सवाची जय्यत तयारी केली होती. डोंगरावर विविध खाद्यपदार्थाची दुकाने थाटलेली होती. भाविकांनी त्याचा लाभ घेत चिमुकल्यांपासून वृद्धांपर्यंत अनेकांनी डोंगर चढून हसतमुखाने निसर्गाच्या सानिध्यात येऊन यात्रेचा पुरेपूर लाभ घेतला.

भाविक भक्तांनी खंडेराव महाराज की जय, जय मल्हार- जय मल्हार या नामघोषाने डोंगर दुमदुमून गेलेला होता. सायंकाळी डोंगरावरील खंडेराव महाराज मंदिरात विद्युत रोषणाई केल्याने मंदिर परिसर उजळून गेला होता.

रविवारी सकाळी सिन्नर शहरात खंडेराव महाराजांची वाहनातून वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी सिन्नर शहरातील भक्तांनी अश्‍वदेवाच्या दर्शनाचा लाभ घेऊन मिरवणुकीत सहभाग नोंदवला.

डोक्यावर खंडेराव महाराजांचे वाहन घेऊन ते डोंगरावर नेण्यात आले. दिवसभर चाललेल्या या यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने गुडी शेव, रेवड्या, भेळभत्ता, तसेच नारळ अशा विविध वस्तु, खाद्य पदार्थांच्या विक्रीमुळे मोठी उलाढाल याठिकाणी झाली.

सकाळपासूनच डोंगरावर नागरिकांच्या रांगा दिसत होत्या. अतिशय भक्तीभावाने व नामघोषाच्या गजरात खंडेराव महाराज यात्रा संपन्न झाली. यात्रेसाठी सिन्नरकरांनी, भाविकांनी व भक्तांनी दोन दिवस विशेष परिश्रम घेतले.

परिसराचा कायापालट

सिन्नर शहरात शेकडो वर्षांपासून ढग्या डोंगरावरील खंडेराव महाराजांच्या यात्रेचे महत्त्व आहे. दिवसा या यात्रेत सिन्नरकर कुटुंबियांसह भाग घेतात. पूर्वी या डोंगरावर फक्त यात्रा असतानाच नागरिक जात असत.

कालांतराने उपनगरे, नगरे वाढू लागल्याने नागरिक हळूहळू व्यायामासाठीही डोंगरावर जाऊ लागले आहेत. अनेक सामाजिक व होतकरू नागरिकांनी डोंगर परिसराचा कायापालट करण्याचे ठरवले असून, हळूहळू हे काम प्रगतीपथावर आहे.

ढग्या डोंगर संवर्धन समितीतर्फे मंदिर परिसरात वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम, विद्युत रोषणाई केली जाते. परिसरातील शेतकरी, नागरिक, भाविक, भक्त हे सतत डोंगरावरील परिसरात स्वच्छता ठेवून संवर्धनाचे काम करीत आहेत.

