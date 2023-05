Pimpalgaon Bazar Samiti : पिंपळगावला 27 ला सभापतींची निवड; विरोधी गटाच्या भूमिककडेही लक्ष

Nashik News : मोठ्या राजकीय संघर्षात गत महिन्यात पिंपळगाव बाजार समितीची निवडणूक झाली. त्या पार्श्‍वभूमीवर सभापती व उपसभापती निवड शनिवारी (ता.२७) होत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी सविता शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड होईल. (pimpalgaon bazar samiti Chairman and Deputy Chairman will be elected on 27th may nashik news)

२३ वर्षाची रेकार्ड ब्रेक कारकीर्द अखंड राहून आमदार दिलीप बनकर पुन्हा एकदा सभापती पदावर विराजमान होण्याची चिन्हे आहेत. सत्तेने हुलकावणी दिलेल्या मादी आमदार अनिल कदम गटाची पदाधिकारी निवडी दरम्यान काय भूमिका असणार याकडे लक्ष लागले आहे.

पिंपळगाव बाजार समितीच्या निवडणुकीकडे आगामी विधानसभा निवडणुकीचा सेमीफायनलचा सामना म्हणून पाहिले गेले. त्यात आमदार बनकर यांनी अकरा जागा जिंकून बाजी मारली असली तरी माजी आमदार कदम यांनी सहा संचालकांसह दमदार एन्ट्री केली आहे.

कदम यांनी पवार कुटुंबियांना सोबत घेत विधानसभा निवडणुकीची जोरदार मोर्चेबांधणी केली. भाजपचे युवा नेते यतीन कदम यांनी एकट्याने किल्ला लढवत दमदार विजय मिळविला. विधानसभा निवडणुकीचे प्रमुख तीन दावेदार पिंपळगाव बाजार समितीच्या सभागृहात दिसणार आहे. आरोप-प्रत्यारोपानी ही निवडणुक प्रचंड गाजली.

पदाधिकारी निवड प्रक्रिया येत्या शनिवारी होत आहे. सकाळी साडेअकराला निवडणूक निर्णय अधिकारी सविता शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडीला प्रारंभ होईल. बहुमताचा आकडा पार करणारे आमदार बनकर हे सलग चौथ्यादा सभापतीपदावर विराजमान होण्याची चिन्ह आहे.

राजकीय प्रघात व आगामी विधानसभा निवडणुकीची व्यूहरचना म्हणून उपसभापतीपदावर गोदाकाठचे जगन कुटे यांना संधी मिळण्याची चिन्हे आहेत. पदाधिकारी निवडीनंतर सहा महिन्यापासुन असलेली प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येणार आहे.

आमदार दिलीप बनकर यांनी निवडीच्या पार्श्‍वभूमीवर अकरा संचालकांना अज्ञातस्थळी रवाना केल्याचे वृत्त आहे. अवघ्या तीन मतांनी ग्रामपंचायत गटात पराभूत झालेले माजी आमदार कदम गटाचे सरपंच भास्करराव बनकर यांचा फेरमतमोजणी अर्ज जिल्हा निबंधकांनी पुराव्याअभावी फेटाळला आहे.