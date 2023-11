By

पिंपळगाव बसवंत : पिंपळगाव शहरातील गजबजलेला परिसर म्हणून ओळख असलेल्या श्री रविशंकरनगरमध्ये गुरुवारी (ता. ९) दिवसा घरफोडी झाली. घर बंद असल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी दुपारी डाव साधला.

तब्बल १३ लाख रुपयांचे २३ तोळे सोन्याचे दागिने व दोन दोन लाखांची रोकड घेऊन चोरट्यांनी पोबारा केला. दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी चोरट्यांनी घरफोडी केल्याने पिंपळगाव पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. (Pimpalgaon burglary in broad daylight Thieves absconded with ransom of 15 lakhs Nashik Crime)

ॲड. संजय मधुकर शिंदे यांचे महामार्गालगत प्रमिला लॉन्सच्या मागील बाजूला श्री रविशंकरनगरमध्ये साई प्रसाद नावाचे निवासस्थान आहे. ॲड. शिंदे न्यायालयात, तर त्यांच्या पत्नी व मातोश्री दिवाळीचे फराळ बनविण्यासाठी दुपारी दोनला पिंपळगाव शहरात गेल्या होत्या.

चोरट्यांनी टेहळणी करून घर बंद असल्याची खात्री केली. दुपारी तीनच्या सुमारास चोरट्यांनी मागील बाजूच्या खिडकीचे गज कटरच्या सहाय्याने तोडले. खिडकीतून आत एका चोरट्याला पाठवून घराच्या मुख्य दरवाज्याचे कुलूप आतून उघडले.

नंतर इतर चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. चोरट्यांनी वरच्या मजल्यावरील बेडरूममधील कपाटे उघडली. त्यातील १३ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने व दोन लाखांची रोकड चोरट्यांनी लांबविली. ॲड. शिंदे घरी आल्यानंतर चोरीचा प्रकार उघडकीस आला.

ॲड. शिंदे यांनी कन्येच्या विवाहासाठी घेतलेला १० तोळे सोन्याचा ऐवज सुदैवाने चोरट्यांच्या हाती लागला नाही. ॲड. शिंदे यांच्या निवासस्थानाचा परिसर वर्दळीने गजबजलेला असतो. भरगच्च वस्ती व लगतच असलेले दोन हॉस्पिटलमुळे नागरिकांचा नेहमी राबता असतो.

अशा वर्दळीच्या ठिकाणी चोरट्यांनी मोठा हात मारला आहे. दरम्यान, घटनास्थळी पोलिस पथकासह श्‍वान पथक, ठसे तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले.

दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी चोरट्यांचा धमाका...

पिंपळगाव पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला आव्हान देत चोरट्यांनी दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी घरफोडीचा धमाका केला. यापूर्वी शहरातील एटीएम फोडले होते. शहरात घरफोडीचे सत्र सातत्याने सुरू आहे.

त्यात ही मोठी घरफोडी झाल्याने पोलिसांपुढे चोरट्यांनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. चोरट्यांच्या कारनाम्याने सर्वच जण चक्रावून गेले आहेत.