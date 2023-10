By

Nashik Crime : सुरगाणा तालुक्यातील तेवीस वर्षीय युवकाकडे दोन राउंड असलेले के. एफ. ७.६६ असे गावठी कठ्ठा असलेले पिस्तूल आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.

याबाबत पोलिस सुत्रांकडून समजलेली माहिती अशी की, आरोपी सुरेश जयराम जाधव वय २३ रा. खडकमाळ या सुरगाणा तालुक्यातील युवकाकडे पिस्तूल सापडले असून याबाबत फिर्यादी पोलीस शिपाई नितीन भागवत ढेपले यांच्या यांच्या माहिती वरुन सबंधित युवकावर भारतीय हत्यार कायदा सन. १९५९ चे कलम ३/२५ चे मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(१)(३) चे उल्लघंन १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Pistol recovered from 23 year old youth in Surgana taluka Filed case Nashik Crime)

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, २५ ऑक्टोबर रोजी दीड वाजेच्या सुमारास दोडीपाडा गावात संदीप हिरामण गावीत यांचे घराजवळ मोकळया जागेत सदर पिस्तूल आरोपी यांने कमरेला खोचून ठेवले होते.

दहा हजार रुपये किमतीचे धातूचे १६ से. मी. लांबीचे बॅरल व सुमारे १० से. मी. ग्रीप असलेले पिस्तूल आढळून आले असता खालील बाजूस असलेले मॅगझीन खोलून पाहता सुमारे १० से. मी. व रुंदी २.५ से. मी. बाजूस ४ से. मी. अंतरावर कोचा पडलेला आढळून आले आहे.

मॅगझीन मध्ये दोन राउंड पिस्तूलचे ग्रीप काळ्या रंगाचे नक्षीदार आयताकृती फायबर स्कुनेफिट असलेले पिस्तूल जयराम जाधव याच्या कमरेला खोचल्याचे आढळून आले आहे.

तसेच त्याच्या कडे मॅगझीन मध्ये दोन पिवळ्या रंगाचे जिवंत काडतुसे आढळून आली असून त्यावर के. एफ. ७.६५ अशी आद्याक्षरे कोरलेली आहेत.

याची एकुण अकरा हजार रुपये किमंत आहे. पोलीस निरीक्षक एस. वाय. आहेर यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून पोलीस नाईक डी. एस. वाघ. हे पुढील तपास करीत आहेत. अग्निशस्राचा अधिकृत परवाना नसतांना बेकायदा गावठी कट्टा बाळगल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी कळवण, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, अप्पर पोलीस अधीक्षक यांना कळविण्यात आले आहे. हे पिस्तूल नेमके कशासाठी युवकांने बाळगले होते तसेच कोठून मिळवले होते याची सविस्तर चौकशी करून जनतेसमोर माहिती उजेडात आणावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. रात्री उशिरा पर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु होते. हाताला काम नसतांना रोजगारा अभावी तालुक्यातील तरुण वेगळ्या वाटेवर जात तर नाही ना याबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे.