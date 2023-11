Nashik News: अवैध वाळू रोखण्यासाठी प्रशासनाने खोदले खड्डे; गिरणा-मोसम काठावर खड्डे खोदून केले रस्ते बंद

By

Nashik News : तालुक्यात अवैध वाळू वाहतूक मोठ्याप्रमाणावर सुरू आहे. गिरणा व मोसम या दोन्ही नद्यांमधून बेकायदेशीर वाळू वाहतूक होत आहे.

रात्री ट्रॅक्टरने व दिवसा बैलगाडीने वाळू वाहतूक केली जाते. नदी किनारी असलेल्या गावाजवळून वाळू वाहतुकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. (Pits were dug by administration to prevent illegal sand nashik news)

यासंबंधीच्या तक्रारीनंतर तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांनी कार्यवाहीसाठी उपाययोजना सुरू केल्या. वडनेर येथील बेकायदेशीर वाळू उपसा करणारे तीन ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आले. नदीपात्रातून वाळू वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रस्त्यांवर जेसीबीच्या सहाय्याने प्रशासनातर्फे खड्डे खोदण्यात आले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून बेकायदेशीरपणे वाळू, मुरूम आदी गौण खनिज वाहतूक केली जात आहे. सवंदगाव, दरेगाव आदी भागातून मुरूम वाहतूक होत असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केल्यानंतर महसूल व वन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला. सवंदगाव, दरेगाव आदी भागात मुरूम वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. अवैध उत्खनन प्रकरणी एक जेसीबी, एक ट्रक, चार ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आले.

या भागात गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या रस्त्यांवर खड्डे खोदण्यात आले. वन व महसूल विभागाचे संयुक्त पथक अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी कार्यरत करण्यात आले. दरम्यान, मोसम नदी पात्रातून वडगाव शिवार, अजंग-वडेल व वडनेर गावानजीक वाळू चोरीचे मुख्य केंद्र आहे. गिरणा नदीपात्रातून दाभाडी गाव, रोकडोबा शिवार, पाटणे, गिरणा पुलाजवळ आदी ठिकाणाहून वाळू चोरी होत आहे.

"तालुक्यातील आघार, पाटणे, नरडाणे आदी गावानजीक असलेल्या वाळू घाटात जेसीबीद्वारे खड्डे खोदून अवैध वाहतुकीचे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितांतर्गत गुन्हे दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी महसूल विभागाचे पथक कार्यरत करण्यात आले." - नितीनकुमार देवरे, तहसीलदार मालेगाव.