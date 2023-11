By

रस्त्यांची अवस्था बिकट

गटरींवर असलले ढाप्यांसह येथील अनेक कच्च्या रस्त्यांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. जुना आग्रा महामार्गावरील सिमेंट कॉँक्रिटीकरण रस्त्याच्या कामांना वीजेचे खांब डोकेदुखी ठरत आहेत.

धुळीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. महापालिका प्रशासनाने नागरीकांच्या आरोग्याशी खेळू नये.

"शहर व प्रभाग अभियंता कार्यालयात बसून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर कामकाज करीत आहेत. ढाप्यांची थातुरमातूर दुरुस्ती होते. दुरुस्ती झाल्यानंतर काही महिन्यातच परिस्थिती जैसे थे होते. महापालिका प्रशासनाने नागरिकांचा संयम बघू नये. तातडीने ढापे व रस्ते दुरुस्त करावेत."- अन्सारी मोहम्मद हुसेन, सामाजिक कार्यकर्ता, मालेगावमालेगाव : शहरातील गटारीवर टाकलेले ढापे तुटल्याने या ढाप्यांच्या दुरुस्तीकडे महापालिका प्रशासनाकडून साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. या ढाप्यांमुळे अपघात घडू नये म्हणून नागरिकांनीच पुढे येऊन ढाप्यांच्या बाजूला फळी व दगड टाकत ठेवले आहेत.

त्यामुळे शहरातील खराब झालेले ढापे महापालिकेने तत्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (Planks stone shells for broken embankments in city Neglect of malegaon Municipal Corporation Nashik News)

महापालिकेत प्रशासक राज आल्यापासून नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. येथे कचऱ्याची समस्या मोठी आहे. ठिकठिकाणी कचरा साचलेला असतो. सणासुदीला देखील घाणीचे साम्राज्य दिसून येते.

नगरसेवकांचा स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर वचक असायचा. गटारावरील ढापे व इतर समस्यांबाबत नागरिक नगरसेवकांकडे तक्रार करायचे. तक्रार केल्यानंतर त्याची काही प्रमाणात का होईना दखल घेतली जायची.

प्रशासकीय व्यवस्थेत शहराचे आरोग्य व इतर समस्यांचा प्रश्‍न जटिल होत आहे. येथील अली अकबर चौकातील मध्यभागी असलेला गटारीचा ढापा अनेक दिवसापासून दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत आहे.

महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते व नागरीकांनी खड्ड्यापासून बचाव व्हावा यासाठी नामी शक्कल लढविली. रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या चोहोबाजूने फळी, दगड लावले आहेत. हा फंडा शहरात इतरत्रही दिसून येवू लागला आहे.

