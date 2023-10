कळवण : शिक्षण, आरोग्य, महसूल विभागापाठोपाठ आता पोलिस भरती देखील कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने राज्यातील बेरोजगार व कंत्राटी वर्ग संतप्त झाला आहे.

शिक्षण, आरोग्य महसूल, गृह ही सर्व पदे कंत्राटी मग राज्यातील आमदार खासदारांची नियुक्ती देखील कंत्राटी पद्धतीनेच करावी अशी उपहासात्मक मागणी राज्यातील बेरोजगार व कंत्राटी कामगार करत आहे.

सरकार आमच्या भविष्याशी खेळत आहे. या शासनाला मतपेटीतून धडा शिकवू असा इशारा बेरोजगार व कंत्राटी नागरिकांनी दिला आहे. (Play of our future by Govt Unemployed anger over contractual system lesson to be learned from ballot box Nashik)

या कंत्राटीकरणाच्या विरोधात सर्व बेरोजगार, कंत्राटी कर्मचारी विविध संघटना पुढे येत आहेत. सर्व शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय हा आरक्षण संपविण्याचा घाट असून जनतेच्या विरोधात निर्णय आहे.

यामुळे गोरगरीब अदिवासींच्या मुलांच्या नोकरीच्या आशा देखील मावळल्या आहेत. शासकीय नोकरीत शेतकरी, कष्टकरी, हमाल, शेतमजूर, हातावर पोट असलेले नागरिक आदिवासी, रिक्षाचालक, पानस्टॉल चालक, मध्यमवर्गीयांचे पाल्य नशीब आजमावत असतात.

लोकप्रतिनिधींच्या आशिर्वादाने शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण ही किरकोळ बाब ठरली आहे.

राज्यातील विविध संघटना बेरोजगार कंत्राटी कर्मचारी या भरती निर्णयाच्या विरोधात आहेत, कायम राहतील असा विश्वास भारतीय आदिवासी पॅंथर संघटनेचे उपाध्यक्ष तुळशीराम खोटरे यांनी व्यक्त केला आहे.

"शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण म्हणजे राज्याची वाटचाल गुलामगिरीच्या दिशेने होत आहे. जनतेच्या विरोधात चुकीचे निर्णय हे सरकार घेत आहे. यामध्ये पुढील काळामध्ये श्रीमंतांच्या मुलांनीच फक्त शिक्षण घ्यायचं का आणि गरीबांच्या मुलांनी गुलामगिरी करायची का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे."-तुळशीराम खोटरे, उपाध्यक्ष, भारतीय आदिवासी पॅंथर संघटना.

"आता एका जिल्ह्याला एक कंत्राटी आमदार व पाच जिल्हे मिळून एक कंत्राटी खासदार अशी नियुक्ती करावी. त्यांचे पगार पण कमी करावे व त्यांची पेन्शन पण बंद करावी म्हणजे पैसे वाचवून ते विकासासाठी वापरावेत असा निर्णयही सरकारने घ्यावा अशी आमची मागणी आहे."

- बबन खिल्लारी, जिल्हा उपाध्यक्ष, जय आदिवासी युवाशक्ती संघटना.

"आदिवासी आश्रमशाळेमधील कला, क्रीडा व संगणक शिक्षकांना शाळा सुरू होऊन आता ऑक्टोबर महिना सुरू होऊनही आदेश मिळालेले नाहीत. यामुळे आदिवासी मुलांचे नुकसान होत असून शासन लक्ष देणार का? कंत्राटी पद्धतीने आदेश न देता कंपनीच्या माध्यमातून आदेश घ्यावेत असा आग्रह करीत आहे."- विष्णू बोरसे, कीडा शिक्षक.

"एका आमदाराच्या पगारामध्ये सात ते आठ कायम कर्मचारी हे चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतात, त्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन पण मिळू शकते. यामुळे त्यांचा परिवार हा आनंदी राहू शकतो."- सुरेश पवार, कला शिक्षक