Nashik Crime: रोख रक्कम, दागिन्यांसह इनोव्हा कार घेऊन पोबारा

Nashik Crime : पोलिस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर वास्तव्यास असलेले बांधकाम व्यावसायिक निखिल आहिरे यांच्या घरात कुणीही नसल्याचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी सोमवारी (ता. ३१) मध्यरात्री बंद घराचे कुलूप तोडून रोख रकमेसह सोन्याचे दागिने लंपास केले.

या धाडसी घरफोडीसह चोरट्यांनी आहिरे यांची घरासमोर उभी असलेली इनोव्हा क्रिष्टा कारही लांबवून फरारी झाल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली असून, आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. (Pobara with Innova car along with cash jewellery Nashik Crime)

श्री. आहिरे हे सोमवारी कुटुंबीयांसह नाशिकला गेले होते. त्यामुळे घराला कुलूप असल्याचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी पहाटेच्या सुमारास कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. घरातील रोख ९० हजार रुपये व १५ तोळे सोन्याचे दागिने लंपास केले.

त्याचबरोबर घरासमोर उभी असलेली ३० लाख रुपये किमतीची इनोव्हा क्रिष्टा (एमएच १५, जीएक्स २१३३) कारही लांबवली. मंगळवारी (ता. १) सकाळी माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

श्‍वानपथकाला पाचारण केले असता, ताहाराबाद रस्त्यापर्यंत मार्ग दाखविला. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, पहाटे चारच्या सुमारास ही घटना घडल्याचे दिसून आले.

चोरटे इनोव्हा कार घेऊन ताहाराबादकडे फरारी झाल्याचे सूर्या लॉन्समधील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे.

अप्पर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, पोलिस उपअधीक्षक पुष्कराज सूर्यवंशी, प्रभारी पोलिस अधिकारी रजनीकांत चिलूमुला, किरण पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. या गंभीर घटनेचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांची पथके ठिकठिकाणी रवाना केली आहेत.

दरम्यान, सटाणा शहरासाठी घरफोडीचा प्रकार नवा नसला, तरी या घटनेत चोरट्यांनी घरफोडीसोबत घरासमोर उभी असलेली महागडी इनोव्हा कारही लांबवली आहे. त्यामुळे या चोरीचा छडा लावण्याचे मोठे आव्हान श्री. चिलूमुला यांच्यासमोर आहे.