Nashik Crime : मालेगावात पोलिसांची गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाई; 8 ठिकाणी छापेमारी

Nashik Crime : शहरात गुटखा विक्री सर्रासपणे सुरु असल्याने यावर ठोस कारवाई करण्याच्या उद्देशाने रविवारी मालेगाव पोलिसांनी आठ ठिकाणी छापा टाकत गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाई करत ४७ हजाराचा सुगंधी गुटखा, पान मसाला जप्त केला.

याप्रकरणी सहा जणांना अटकही करण्यात आलेली आहे. या कारवाईमुळे पान टपरी, किराणा दुकानदार आदींचे धाबे दणाणले आहे.

शनिवारी (ता.१०) उशिराने करण्यात आलेल्या कारवाईची अनेकांनी धास्ती घेतली असून रविवारी (ता.११) शहरातील ५० टक्के हून अधिक पानटपऱ्या बंद होत्या. पोलिसांच्या केलेल्या कारवाईचे मालेगावकरांनी स्वागत केले. (Police action against gutkha sellers in Malegaon Raid at 8 locations Nashik Crime)

राज्यात सुगंधित, स्वादिष्ट तंबाखू, सुपारी, गुटखा, पान मसाला व तत्सम पदार्थ यांची विक्री करण्यास प्रतिबंध आहे असे असताना शहरात सर्रासपणे गुटखा विक्री सुरु आहे.

शहरातील येथील आयशानगर भागातील अजीज शहा बशीर शहा (वय ३७, रा. सोनिया कॉलनी) याच्या ताब्यातून सुमारे ३ हजार ४९७ रुपये किमतीचा पान मसाला, गुटखा, तंबाखू असा ऐवज जप्त करण्यात आला.

कॅम्प भागातील प्रवीण नेरकर (रा. भोसले पेट्रोल पंपाशेजारी) यांच्या घरातून पोलिसांनी विविध कंपन्यांचे पानमसाले, सुगंधित तंबाखू असा विविध प्रकारचा २९ हजार ९५२ रुपये किमतीचा गुटखा जप्त केला. याप्रकरणी कॅम्प पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

दत्तनगर भागातील मोहम्मद अनिस जैनुद्दीन (वय २८) याच्या मुशावरत चौकातील अण्णा पान दुकानातून २ हजार ६७५ रुपयांचा विविध प्रकारचा गुटखा, पान मसाला, तंबाखू जप्त केली. आझादनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दातारनगर भागातील शेख रशिद शेख मेहमूद याच्या टेन्शन चौकातील गुडलक पान सेंटरवर पोलिसांनी छापा टाकून ९६६ रुपयांचा गुटखा जप्त केला. आझादनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहरातील अब्बासनगर भागातील मोहम्मद गुफरान शेख लुकमान (वय ३६) याच्या टेन्शन चौकातील लुकमान पान सेंटरवर पोलिसांनी छापा टाकून १ हजार ९७५ रुपयांचा गुटखा, पानमसाला जप्त केला. आझादनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहरातील संगमेश्‍वरातील राहुल पोपटराव जाधव (वय ३६, रा. सावता चौक) यांच्या कॅम्प रस्त्यावरील ममता पान स्टॉलमधून पोलिसांनी एक हजार ७८१ रुपयांचा विविध प्रकारचा पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, गुटखा जुप्त केला. छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहरातील कॅम्प भागातील त्रिवेणी चौकातील संजय भावसार (वय ५९) यांच्या चंदन पान स्टॉलवर पोलिसांनी छापा टाकून दोन हजार ५८ रुपये रुपयांचा गुटखा, तंबाखू, पान मसालाच्या पुड्या जप्त केल्या. छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहरातील सटाणा नाका भागातील रोशन गायकवाड (वय ३५) यांच्या दीपराज पान स्टॉलवर छापा टाकून पोलिसांनी ४ हजार १४३ रुपयांचा ऐवज जप्त केला. छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.