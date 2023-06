Nashik Crime: शहरात टवाळखोरांचे पोलिसांचा आव्हान; 2 घटनांमध्ये राडा

By

Nashik Crime : आठवड्याभरापूर्वीच शहर पोलिसांनी टवाळखोरांविरुद्ध धडक कारवाईची मोहीम राबवून दीडशे जणांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती. असे असताना पंचवटी आणि म्हसरूळ हद्दीमध्ये टवाळखोरांच्या दोन गटांमध्ये राडा होऊन हाणामारीच्या घटना घडल्या.

विशेषतः या मारहाणीत संशयित टवाळखोरांनी सर्रास हत्यारांचा वापर केल्याचे समोर येते आहे. एकप्रकारे पोलिसांसमोरच टवाळखोरांनी आव्हान उभे केले आहे. (Police Challenge by Miscreants in City clash in 2 gang Nashik Crime)

पंचवटीतील शिवकृपा नगर रिक्षा स्टॅन्डजवळ मंगळवारी (ता. २७) दुपारी बाराच्या सुमारास दुचाकीचा धक्का लागल्याची कुरापतीवरून अल्पवयीन मुलांच्या दोन गटात हाणामारी झाली. यात एकमेकांवर दगडफेक करीत हत्यारांचा वापर करण्यात आला.

यात अनेकांना दुखापत झाली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेषतः यात अल्पवयीन मुलांचाच समावेश अधिक आहे.

याचप्रमाणे म्हसरुळ लिंक रोडवरही कुरापत काढून चौघांनी मिळून तिघांवर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना रविवारी (ता. २५) घडली होती. चाणक्यपुरीत हा राडा घडला होता. याप्रकरणी म्हसरुळ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या घटनांनी शहरातील शांतता धोक्यात आली आहे. टवाळखोर, गुन्हेगारांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने कायद्याचा धाक नसल्याने शहरात टवाळखोरी वाढली आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असल्याने व त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल होत आहेत.

यामुळे त्यांचे शैक्षणिक व नोकरी संदर्भातील अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. तरीही अल्पवयीन मुले गुन्हेगारीकडे वळत असल्याचे वास्तव आहे. टवाळखोरांविरुद्ध पोलिसांनी सातत्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची आवश्‍यकता व्यक्त होते आहे