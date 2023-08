Nashik Crime: सलग दुसऱ्या दिवशी रोमरोमिओंवर पोलिसांचा बडगा

Nashik Crime : शहरातील शाळा-महाविद्यालयाजवळ टपाेरीपणाला साजेसा धुडघूस घालणाऱ्या रोडरोमियोंसह सिगारेटचे झुरके उडवित टवाळखोरी करणाऱ्यांविराेधात शहर पोलिसांनी मंगळवारपासून कारवाई आरंभली आहे.

पाेलिसांनी मंगळवार आणि बुधवार या दाेन दिवसात २२२ टवाळखोर आणि सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्या १०३ अशा ३२५ जणांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. (Police crackdown on Romromios for second day in row Nashik Crime)

अनेक शाळा-महाविद्यालये तसेच याठिकाणी विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त काही रोडरोमिओंचीही गर्दी असते. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयातून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थिनींची छेड काढली केली जाते.

पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या आदेशान्वये मंगळवारी (ता. १) सकाळपासून मध्यवर्ती गुन्हेशाखेच्या पथकाचे वरिष्ठ निरीक्षक सुभाष पवार व पथकाने रोडरोमिओंना पोलीसी हिसका दाखविला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या विशेष मोहिमेदरम्यान बुधवारी (ता. २) १५७ जणांवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ११२/११७ अन्वये कारवाई करण्यात आली. तसेच, शाळा-महाविद्यालय परिसरापासून शंभर मीटर अंतरात असलेल्या पानटपऱ्यांवर प्रतिबंधित गुटखा, सिगारेट आढळून आल्याने अशा टपरी चालकांविरोधातही कारवाई झाली.

तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्या ६६ जणांवर काेटपा कायद्यान्वये कारवाया करण्यात आल्या. बुधवारी दुपारी दाेन वाजेपर्यंत पीसीबी-एमओबीकडील पथकाने एकूण २२३ कारवाया केल्याची माहिती गुन्हेशाखेचे सहायक आयुक्त डाॅ. सीताराम काेल्हे यांनी दिली. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे रोडरोमिओंचे धाबे दणाणले आहेत.