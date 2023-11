Maratha Reservation : खासदार, आमदारांच्या निवासस्थानी पोलिसांचा पहारा!

By

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. मराठवाड्यात मराठा आंदोलकांकडून काही आमदारांच्या निवासस्थाने व कार्यालयांवर हल्ला केला आहे.

या आंदोलनाचे लोण नाशिक शहर-जिल्ह्यातही पोचण्याची शक्यता असून, त्याचा पोलिसांनी धसकाच घेतला आहे.

त्यामुळे, नाशिक शहरात राहणाऱ्या खासदार, आमदारांच्या निवासस्थानी चोख सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे सर्व आमदार व राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाबाहेरही पोलिस तैनात करण्यात आलेले आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयाबाहेर सातत्याने पोलिस गस्त सुरू करण्यात आलेली आहे. (Police guard at residence of MPs MLAs over Maratha Reservation nashik)

शहरात शहरासह जिल्ह्यातील काही आमदार व दोन्ही खासदार नाशिकमध्ये राहावयास आहेत. तर, पालकमंत्री दादा भुसे यांचे निवासस्थान मालेगावात असले तरी कार्यालय नाशिकमध्ये आहे. तसेच, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचे निवासस्थान व कार्यालय गोविंदनगर परिसरात आहे.

बहुतांशी आमदार हे गंगापूर रोड परिसरात निवासाला आहेत. यात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, माणिकराव कोकाटे, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार, सुहास कांदे हे गंगापूर रोड परिसरात तर, ॲड. राहुल ढिकले व हिरामण खोसकर पंचवटीत राहतात.

खासदार हेमंत गोडसे हे संसरी, तर आमदार सरोज आहिरे या देवळाली गावात राहावयास आहेत. शहरात निवासस्थान असलेल्या खासदार-आमदारांच्या निवास्थानी चोख सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.

त्याशिवाय, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष निवासस्थानी भेटी देत तपासणी व पाहणी केली जात आहे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाबाहेर पोलिस तैनात केले आहेत. येणाऱ्यांची चौकशी व त्यांच्या नोंदी ठेवण्याच्या सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे, साहित्यिक व विचारवंत प्रा. रावसाहेब कसबे यांच्या गंगापूर रोडवरील निवासस्थानीही बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे.

"शहरात निवासस्थान असलेल्या खासदार-आमदारांच्या निवासस्थानी आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाबाहेर चोख सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही भेटी देऊन लक्ष ठेवले जात आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली असून पोलिस सतर्क आहेत."

- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, नाशिक.