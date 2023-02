Nashik News : अवघ्या काही तासांत सार्थकला मिळाले त्याचे कुटुंब!

लासलगाव (जि. नाशिक) : लासलगाव बसस्थानकात हरवलेल्या तीन वर्षांच्या बालकाला त्याच्या कुटुंबीयांचा शोध घेऊन त्याच्या घरी सुखरूप पोहोचविण्यात लासलगाव पोलिसांना यश आले. लासलगाव पोलिसांच्या सजगतेमुळे अवघ्या काही तासांतच सार्थकला त्याच्या कुटुंबाचा शोध लागला. त्यामुळे पिंपळद येथील रहिवाशांनी लासलगाव पोलिसांचे आभार मानले. (police managed to find family of 3 year old boy who went missing from bus stand brought him home safely nashik news)

लासलगाव बसस्थानकात तीन वर्षांचा बेवारस मुलगा सापडला असल्याबाबत बस आगाराचे नियंत्रक उखाडे यांनी शहरात पेट्रोलिंगसाठी फिरत असलेले हवालदार कैलास महाजन, सुजय बारगळ यांना याबाबत माहिती दिली.

लासलगावचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राहुल वाघ यांनी तातडीने बेवारस मुलाकडे माहिती मिळवत त्याच्या कुटुंबीयांना शोधण्यासाठी पथक निर्माण करून सोशल मीडियावर मुलगा हरविल्याबाबत माहिती प्रसारित केली. हरवलेला मुलगा पिंपळद येथील सार्थक घोगरे असल्याचे निष्पन्न झाले.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

हेही वाचा: Nashik News : सिन्नरला दीड टन ई- कचरा संकलित!

त्यानंतर या बालकाला सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार कैलास महाजन, देवीदास पानसरे प्रदीप आजगे, सुजय बारगळ, माया वाघ यांनी त्याचे आजोबा शिवनाथ घोगरे यांच्या ताब्यात दिले. हरवलेल्या सार्थकला सुखरूप घरी आणल्याबद्दल घोगरे कुटुंबीयांनी लासलगाव पोलिसांचे आभार मानले.

हेही वाचा: Bikers Tension : बाईकर्सच्या स्टंटबाजीचा कहर! कधीही, कसेही येतात अन् धक्का देऊन जातात; अनेक जण जखमी