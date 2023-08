Nashik News : बाजारपेठेत हरविला मुलगा आईवडिलांच्या स्वाधीन; घोटी पोलिसांनी काही तासांतच घेतला शोध

By

Nashik News : घोटी बाजारपेठेत अंजनेरी (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथून आई-वडिलांसह सात वर्षीय मुलगा बेपत्ता होतो. पोलिसांच्या सतर्कतेने काही तासांतच मुलगा आईवडिलांच्या स्वाधीन करण्यात येतो. तोपर्यंत काळजाचा तुकडा कसा हरवला, या प्रश्नाने ‘ती’ गरबडून गेली होती. (Police officers find missing child and handed over to parents nashik news)

बाजारपेठेत अंजनेरी येथून आलेल्या शीतल सोमनाथ शिद (वय २९) या पतीबरोबर खरेदीसाठी आल्या होत्या. बाजारातील गर्दीमुळे मुलगा ओमकार (वय ७) अचानक दिसेनासा झाल्याने आई-वडील सैरावैरा होऊन पोलिस ठाण्याकडे मदतीच्या भावनेने पळाले.

ठाणे अंमलदार माझा मुलगा हरवला आहे. बाजारातून कुठे तरी गेलाय, की कोणी नेला, या भीतीने त्या महिलेची गाळण उडाली होती. ठाणे अंमलदार शिवाजी शिंदे यांनी तातडीने पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांना घटनेची माहिती दिली. त्यांनी तत्काळ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदेश पवार, हवालदार सतीश शेलार, योगेश येंदे यांना मुलाच्या वर्णनावरून शोध घेण्यासाठी पाठविले.

बाजारपेठेत सर्व ठिकाणी मुलगा कुठेही दिसेना, शेवटी मुंबई-नाशिक महामार्गांवर आपल्या आईवडिलांची वाट पाहत उभा असलेला मुलगा भेटला.

पोलिसांनी त्याला आईवडिलांच्या स्वाधीन केले. अंजनेरी येथून येताना महामार्गवरून आल्याने त्या मुलाने महामार्ग ध्यानात ठेवला.

मात्र, बाजारात आईचा हात सोडल्याने उपाशीच काही तास तो सैरावैरा होवून पळत होता. मुलाला आईवडिलांच्या ताब्यात देताच हमसून हमसून ‘ती’ने मुलाला कवटाळत अश्रूंना वाट मोकळी करत पोलिसांचे आभार मानले. काही तासांत मुलगा सापडल्याने पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले.

"पालकांनी सतर्क राहायाला हवे. चुकीच्या हाती अथवा वेगळ्याच ठिकाणी मुलगा गेला असता, तर त्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला असता. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी काही वेळात मुलगा पालकांच्या स्वाधीन केला." -विनोद पाटील, पोलिस निरीक्षक, घोटी